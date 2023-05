Abba ist kultig, der ESC irgendwie auch. Wäre doch schön, die beiden erneut zusammenzubringen. Fans spekulieren zwar darauf, sie beim Song Contest 2024 live zu sehen, doch das schließt die Band nun aus. Und das könnte wohl auch für weitere Auftritte gelten.

Die schwedische Kultband Abba hat Spekulationen über einen Auftritt beim Eurovision Song Contest (ESC) 2024 in Schweden eine Absage erteilt. Ein gemeinsamer Auftritt der vier Sänger bei der Musikshow sei "ausgeschlossen", sagte Abba-Mitgründer Benny Andersson in einem Interview mit der BBC-Sendung Newsnight. "Ich will das nicht. Und wenn ich nicht will, wollen die anderen auch nicht. Es ist für alle vier von uns das Gleiche. Wenn jemand nein sagt, ist das ein Nein", sagte er. Der ebenfalls bei dem Interview anwesende Abba-Sänger Björn Ulvaeus fügte hinzu: "Wir können 50 Jahre Abba feiern, ohne dass wir auf der Bühne stehen."

Beim diesjährigen ESC in Liverpool hatte die Schwedin Loreen mit ihrem Song "Tattoo" gewonnen. Damit richtet Schweden im kommenden Jahr zum siebten Mal den ESC aus - 50 Jahre nach dem ersten schwedischen Sieg bei dem europäischen Musikwettbewerb dank Abba und ihrem Hit "Waterloo".

Ein Phänomen

Neben "Waterloo" wurden Abba mit Hits wie "Dancing Queen" und "Mamma Mia" weltberühmt. In den vergangenen 50 Jahren haben sie mehr als 400 Millionen Alben verkauft. 1982 löste sich die Band auf, nachdem sich die beiden Ehepaare Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson hatten scheiden lassen.

Alle vier Sänger sind mittlerweile über 70 Jahre alt. Im vergangenen Jahr traten die vier Musiker als Avatare in Form sogenannter Abbatare in einer Hightech-Konzertshow in London auf. Dort waren zwar die echten Stimmen der vier Stars zu hören, die vier Sänger selbst traten aber nur als digitale Hologramme auf.