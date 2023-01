Hat Beatrice Eglis Single-Dasein längst ein Ende? Einem Medienbericht zufolge soll die 34-jährige Schlagersängerin einen deutsch-türkischen Politiker lieben. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, weshalb die Schweizerin gerade ziemlich happy sein dürfte.

Sängerin Beatrice Egli soll den deutsch-türkischen Politiker Mustafa Erkan lieben. Dies jedenfalls berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eigene Informationen. Zwischen den beiden soll es demnach schon vor ein paar Monaten gefunkt haben.

Im Freundeskreis des 38-Jährigen, der von 2013 bis 2017 vier Jahre für die SPD im niedersächsischen Landtag saß, soll die Beziehung zwischen ihm und Egli längst kein Geheimnis mehr sein. Erkan, der Egli bei Instagram folgt, ist inzwischen als Berater des türkischen Außenministeriums tätig.

Damit dürfte auch der Traum zahlreicher Schlagerfans geplatzt sein, dass zwischen der 34-jährigen Egli und Moderator Florian Silbereisen der Liebesfunke überspringt. Immer wieder wurde über eine mögliche Liaison der beiden Stars, die offiziell den Status Single haben, spekuliert.

"Beatrice Egli Show" in der ARD

Egli führte ihre letzte offizielle Beziehung mit Reto Steiner. 2014 verkündete sie nach fünf Jahren das Liebesaus. Ob Erkan der neue Mann an ihrer Seite ist? Eine Anfrage der "Bild"-Zeitung soll von den beiden bislang unbeantwortet geblieben sein.

Unterdessen hat die Schweizerin, die 2013 die zehnte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen hat, noch einen ganz anderen Grund zur Freude. So wechselt ihre "Beatrice Egli Show" zumindest temporär den Sendeplatz. Am Samstag wird sie erstmals in der ARD ausgestrahlt. Bisher war das Format lediglich in verschiedenen dritten Programmen der ARD zu sehen.

Obwohl es sich um eine "einmalige" Ausnahme handeln soll, freut sich die Gastgeberin. "Ich bin völlig aus dem Häuschen", sagt Beatrice Egli. Sie ergänzt: "Das ist einfach ein Hammer und macht mich gleichzeitig glücklich und stolz."