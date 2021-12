Frederick Lau ist glühender BVB-Fan. Beim Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern ist der Schauspieler im Stadion. Nach dem Spiel soll er einen Nagelsmann-Assistenten bespuckt haben. Lau widerspricht.

Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga ist um einen unschönen Vorfall reicher. Schauspieler Frederick Lau soll bei der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München den Assistenten von Trainer Julian Nagelsmann auf der Tribüne bespuckt haben. Gegenüber der "Bild"-Zeitung bestreitet Lau die Vorwürfe und spricht von einer "Bierdusche".

"Also bei so einem Top-Spiel geht es ja manchmal drunter und drüber", sagte der 32-Jährige in einem Video bei Instagram. "Aber gespuckt hab' ich nicht. Es kann sein, dass vielleicht ein bisschen Getränk in seinen Nacken gelaufen ist. Aber gespuckt habe ich nicht. Ihr wisst ganz genau, ich bin kein Bayern-Freund. Der Typ hat sich danebenbenommen, das ist ein Fußball-Spiel." Lau ist Fan und Vereinsmitglied bei Borussia Dortmund.

Der FC Bayern habe gegenüber "Bild" bereits bestätigt, dass es einen Vorfall gab, ohne Details zu nennen. Laut der Zeitung saß Bayern-Analyst Benjamin Glück mit seinen Kollegen während des Spiels auf der Haupttribüne - unterhalb der VIP-Loge, wo sich Lau befand. Nach der umstrittenen Elfmeterentscheidung gegen Dortmunds Mats Hummels sei die Stimmung übergekocht.

Der 3:2-Erfolg des FC Bayern hatte Diskussionen um Schiedsrichter Felix Zwayer ausgelöst. Der aus Altersgründen nicht mehr als Referee tätige Manuel Gräfe hatte Zwayer aufgrund von dessen Verwicklungen in den 2005 aufgedeckten Wettskandal um Ex-Schiedsrichter Robert Hoyzer kritisiert. "Wer einmal Geld angenommen und Hoyzers Manipulation ein halbes Jahr verschwiegen hat, sollte keinen Profifußball pfeifen." Auch BVB Profi Jude Bellingham kritisierte die Ansetzung durch den DFB. Der Schiedsrichter-Beobachter Marco Haase erstattete in der Folge als Privatperson Anzeige in Dortmund und Berlin. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes ermittelt wegen Bellinghams Äußerungen.