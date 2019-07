Sommer, Sonne, Instagram - Lena Gercke postet ein Bikini-Foto, und dazu gibt's eine freche Bildunterschrift. Dumm nur, dass die bei den Fans wirklich gar nicht ankommt. Das Model rudert zurück.

Lena Gercke macht Urlaub. Bereits vor einigen Tagen verkündete sie auf Instagram "Urlaubsstimmung" bei einem Stück Wassermelone. Nun hat die 31-Jährige mit einem hübschen Bikini-Foto nachgelegt. Entspannt lümmelt Gercke im knallroten Bikini an Deck eines kleinen Motorbootes herum. Sie hat die Hände lässig aufgestützt, eine Sonnenbrille auf der Nase und die Zunge herausgestreckt. Ein netter Schnappschuss - eigentlich. Doch mit der Bildunterschrift zum Post hat sich Gercke Ärger eingehandelt.

Mittlerweile ist dort nichts mehr zu lesen - da hat Gercke offenbar korrigierend eingegriffen. Allerdings haben ausreichend Instagram-Nutzer bereits gesehen, was nun für schlechte Stimmung in der Kommentarspalte sorgt. Ursprünglich hatte Gercke das Foto nämlich mit "Food pregnant" betitelt, was so viel bedeutet wie "schwanger vom Essen".

Einige Nutzer merkten daraufhin an, dass Gercke auf dem Foto ja nun wirklich überhaupt nicht schwanger aussehe. Was das Model als Bäuchlein verstehe, sei ungesund - so der Tenor. Und das lassen diverse Stimmen Gercke nicht nur höflich wissen. Viele Kommentatoren werden richtig wütend.

"Schäm dich!"

"Schäm dich, sowas zu schreiben", schreibt etwa jemand. "Du weißt nicht, wie es ist, eine magersüchtige Tochter zu haben. Durch Leute wird dich wird ihr ein falsches Körperbild vermittelt." Eine andere Person sieht es ähnlich. "Foto und Bildunterschrift sind einfach nur doof", heißt es da. "Ein 'Brain Fart', der super zeigt, mit was für kranken Einstellungen die Menschen unterwegs sind."

Doch es gibt auch andere Stimmen. "Mal wieder typisch, dass sich hier ein paar Leute aufregen. Es sollte sich doch jeder fett fühlen dürfen. Ob man dick ist oder schlank, ist doch egal." Das Gercke selbst in die Diskussion miteinsteigen wird, darf bezweifelt werden. Sie genießt vermutlich einfach weiter ihren Urlaub.