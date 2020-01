Lena und Mark Forster zusammen in Berlin

Von Paparazzi abgelichtet Lena und Mark Forster zusammen in Berlin

Seit den Gerüchten um ihre angebliche Liebesbeziehung warten alle auf ein Statement von Lena und Mark Forster. Doch das bleibt aus. Kein Wunder, dass sich nun die Paparazzi auf die Jagd nach Schnappschüssen von den beiden gemacht haben. In Berlin sind sie fündig geworden.

Love, oh love - die Gerüchte, dass sich die beiden Popstars Lena Meyer-Landrut und Mark Forster schon seit mehreren Monaten gegenseitig wie Satelliten umkreisen, sind immer noch nicht offiziell bestätigt. Stattdessen schweigen die Gewinnerin des Eurovision Song Contests (ESC) und der Deutschpop-Star beharrlich zu den Berichten, sie seien ein Paar, die vergangene Woche die Runde machten.

Erwischt: Lena und Mark Forster in Berlin. (Foto: Splash)

Dafür haben sich inzwischen andere daran gemacht, nach Beweisen für das angebliche Techtelmechtel der beiden zu suchen. So fragte der Radiosender "104.6 RTL" soeben erst bei Nico Santos nach, mit dem Lena im vergangenen Sommer den Song "Better" eingesungen hatte. Und der Sänger, der mit dem Hit "Rooftop" 2017 bekannt wurde, bestätigte, Lena hätte ihm "vor drei Monaten oder so" gesagt, dass sie mit Forster zusammen sei.

Und natürlich sind auch die Paparazzi losgezogen, um die Popstars ganz im Sinne von Lenas ESC-Song "Satellite" zu umkreisen. Mit Erfolg, wie nun Schnappschüsse zeigen, die in Berlin aufgenommen wurden.

Mark Forster auf Krücken

Forster geht aktuell an Krücken. (Foto: Splash)

Auf den Bildern sind Lena und Forster gemeinsam zu sehen. Sie trägt einen flauschigen braunen Wintermantel. Er ist dunkel gekleidet. Auffällig sind jedoch vor allem zwei weitere Details: Zum einen ist Forster ohne Kappe unterwegs, die er ansonsten eigentlich immer trägt und die zu einer Art Markenzeichen von ihm geworden ist. Zum anderen geht der "Au revoir"-Interpret an Krücken. Das passt zum Aufnahmeort der Fotos, die in der Nähe und im Eingangsbereich eines Berliner Krankenhauses geschossen wurden.

Weshalb Forster derzeit an Krücken gehen muss, ist unklar. Klar dagegen ist, dass die Bilder die Beziehungsgerüchte weiter befeuern werden, auch wenn die beiden Popstars auf ihnen nicht direkt auf Tuchfühlung gehen.

Die Berichte, Lena und Forster seien liiert, waren aufgekommen, nachdem die beiden während eines Silvesterurlaubs am Tegernsee zusammen gesehen worden sein sollen. Augenzeugen berichteten von Zärtlichkeiten, die die Popstars ausgetauscht hätten. Lena und Forster kennen sich seit vielen Jahren - 2015 saßen sie erstmals gemeinsam in der Jury von "The Voice Kids".