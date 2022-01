Der schnöde Schein regiert nicht erst seit dem Instagram-Zeitalter. Schon lange wird speziell im Model-Geschäft retuschiert, kaschiert und glattgezogen, was das Zeug hält. Leni Klum setzt nun ein Zeichen gegen den Wahn zur unnatürlichen Perfektion - und zeigt ihre Pickel.

Nobody's perfect, heißt es. Auch kein Topmodel. Dennoch wird alles dafür getan, genau diesen Eindruck zu erwecken. Und das nicht nur mit Schminke, schmeichelndem Licht und inszenierten Posen. Auch Bildbearbeitungssoftware wie Photoshop ist gang und gäbe, um auch noch die letzten vermeintlichen Makel auszumerzen.

So zeigt sich die 17-Jährige auf Instagram. (Foto: Instagram / leniklum)

Im Instagram-Zeitalter hat der Wahn zur unnatürlichen Perfektion noch einmal immens zugenommen. Und das nicht nur unter Models, sondern auch unter Otto Normalverbrauchern und Normalverbraucherinnen. Kaum ein Foto, das ohne Filter oder Retusche auskommen würde.

Leni Klum scheint just dagegen nun ein Zeichen setzen zu wollen. Jedenfalls postete sie in ihrer Instagram-Story eine Aufnahme von sich, die zeigt, dass auch das 17-jährige Nachwuchs-Model unter ganz normalen Teenager-Problemen leidet: unreine Haut und kleine Pickelchen im Gesicht.

Demnächst bei GNTM

"Makeup free", schrieb die Jugendliche dazu und garnierte das Ganze noch mit einem roten Herz-Emoji. Vielleicht trägt sie ja so dazu bei, ihren mehr als eine Million Followern und Followerinnen den Druck der allgegenwärtigen Schönheitsideale ein wenig zu nehmen.

Die Tochter von Heidi Klum feierte ihr Model-Debüt Ende 2020. Seither ist sie zusehends als Aushängeschild der Mode-Branche gefragt. Auch ihre Mutter ist mächtig stolz auf sie. So wird Leni ihr auch in der kommenden Staffel von "Germany's next Topmodel" (GNTM), die demnächst ausgestrahlt wird, zur Seite stehen.

Leni Klum stammt aus einer früheren Beziehung der GNTM-Moderatorin mit Formel-1-Manager Flavio Briatore. Mit Sänger Seal bekam Heidi Klum drei weitere Kinder. Seit August 2019 ist die 48-Jährige in dritter Ehe mit dem Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz verheiratet.