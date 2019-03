Auch Gegensätzliches kann manchmal zu einer neuen, harmonischen Einheit vereint werden. Das exklusive Kunstweinpaket "Die Liebenden" mit dem Weißwein SOL und dem Rotwein LUNA verbindet nicht nur Sonne und Mond, sondern auch die poetische Kunst der Malerin Yvonne van Acht mit Wein von höchster Qualität.

Sonne und Mond, Yin und Yang, Licht und Dunkel, Mann und Frau. Gegensätzlichkeit erzeugt fruchtbare Spannung und dennoch ist die Sehnsucht nach Harmonie und Einheit eine der stärksten Triebfedern der menschlichen Existenz. Diese ganz grundsätzliche Sehnsucht nach einer fehlenden anderen Hälfte ist der Stoff vieler Geschichten, Mythen, Sagen und Bilder. Sie ist auch der zentrale Aspekt des Bildes "Die Liebenden" von Yvonne van Acht, welches die Flaschen unseres exklusiven Kunstweinpakets ziert und als limitierter Druck erhältlich ist.

Yvonne van Acht

Die Malerin versteht es, aus Gegensätzen eine neue Einheit zu kreieren. Sie nutzt dabei Motive aus der Vergangenheit, die sie in einen neuen Kontext setzt und ihnen damit Aktualität verleiht. Die in Sachsen geborene Yvonne van Acht hat an den Kunstakademien in Maastricht und Essen studiert und widmet sich in ihrer künstlerischen Praxis archaischen Themen: Seit langer Zeit setzt sie sich künstlerisch mit den großen Figuren aus Religion, Mythologie und Geschichte auseinander, interessiert sich zudem für Mystik und Geheimwissenschaften.

So waren in der Vergangenheit unter anderem Parzival, Laokoon und die Gottesmutter Maria Motive ihrer Arbeit. Yvonne van Acht gilt als renommierte Malerin, ihre Werke waren bereits in vielenAusstellungen in bedeutenden Museen zu sehen. Auch als Autorin fantastischer Literatur hat sie Erfolg. In ihrer Trilogie "Die Hüter des Siebensterns" verarbeitet sie die Themen der klassischen "Heldenreise" in Form einer sensiblen Entwicklungsgeschichte.

Sensibel ist auch ihre Herangehensweise bei der Gestaltung des exklusiven Kunstweinpakets mit zwei prämierten Spitzenweinen. Metaphorisch spielt sie mit der Sehnsucht nach Vollendung, Liebe und Ergänzung. Die helle Figur im Bild träumt von ihrem Gegenpart, der sich noch im Schatten befindet. Die Figur im Schatten wiederum träumt ebenfalls von der Vereinigung mit ihrem Partner. Die "Königin" und der "König" sind ebenbürtig, gleichermaßen anmutig, ihre Liebe trennt sie nicht, sie vereint sie. Die Flügel und Kronen verleihen den beiden Figuren eine zeitlose Verortung in der Geschichte, ahistorisch und gleichzeitig immer aktuell. Die Arbeit von Yvonne van Acht zeichnet sich durch einen farbstarken und gestischen Umgang mit Malerei aus, ihre Herangehensweise ist dynamisch und expressiv.

Expressiv, individuell und voller Charakter sind auch die Weine SOL und LUNA. Das hier so kunstvoll präsentierte Duo umfasst je einen Rotwein und Weißwein aus der Pfalz, die zwar typisch für diese deutsche Weinbauregion sind, aber einen modernen Appeal haben. Im "Die Liebenden" Kunstweinpaket trifft ein 42 Monate im Barrique gelagerter, süßlich-fruchtiger Rotwein auf eine rundum gelungene, sonnige Weißwein-Cuvée aus den Rebsorten Chardonnay, Riesling und Weißburgunder. Der Rotwein LUNA zeigt sich eher von der fruchtigen Seite, diese Hauptnote wird durch einen würzigen Beiklang samt Pfeffer ergänzt. Dazu passt ein Unterton von Paprika. Der Weißwein SOL hingegen wirkt sommerlich und frisch mit Tönen von Apfel, Aprikose und grünem Tee. Beide zusammen bilden ein sich ergänzendes Paar. Sonne und Mond, Yin und Yang, Königin und König, Kunst und Wein. Im Kunstweinpaket "Die Liebenden" verbinden und vereinen sich Gegensätze zu etwas Neuem. Harmonisch und ausgeglichen.

