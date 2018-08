Unterhaltung

"Er hat mich verarscht": Liebes-Aus bei Evelyn und Dominico

Bei "Bachelor in Paradise" erobern Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco die Herzen der Zuschauer. Die Publikumslieblinge kommen als Traumpaar aus dem Paradies zurück. Doch nun verrät Evelyn unter Tränen das dramatische Ende ihrer Liebe.

Ihre Beziehung begann paradiesisch, jetzt ist aus der Liebe unter Palmen ein Albtraum geworden. Unter Tränen verkündet Evelyn Burdecki ihre Trennung von Domenico de Cicco: "Das 'Bachelor in Paradise'-Pärchen existiert nicht mehr", schluchzt sie bei "RTL Explosiv". Doch was ist passiert?

Die Blondine und der Italiener lernten sich bei "Bachelor in Paradise" kennen und lieben. Vom ersten Augenblick an funkte es zwischen den beiden - so sah es zumindest aus. Evelyn hat Domenico mit ihrer charmant-chaotischen Art eingenommen, und die 29-Jährige hatte ab Tag eins nur noch Augen für Domenico. Jede Herausforderung meisterten sie zusammen und stürzten sich beim Bungee-Jumping gemeinsam in die Tiefe.

Da war es auch kein Wunder, dass sich die Publikumslieblinge im großen Finale ihre Liebe gestanden. Domenico wollte sogar mit Evelyn zusammenziehen und schmiedete Zukunftspläne. Von Hochzeit und Kindern war in der RTL-Kuppelshow bereits die Rede.

Doch die vermeintlich rosigen Aussichten für die Turteltäubchen sind nun endgültig verpufft. Unter Tränen erzählt Evelyn nun : "Ich habe gespürt, dass etwas nicht stimmt." Es habe dafür Anzeichen gegeben, aber verliebt, wie sie war, habe sie diese nicht wahrhaben wollen. Denn Domenico sei nicht ehrlich zu ihr gewesen sein. Evelyn findet heraus, dass Domenico Vater werden soll - und das schon in knapp zwei Monaten.

Als sie ihn zur Rede stellt, streitet Domenico zunächst alle ab, erzählt Evelyn. Er habe vor der Show nicht gewusst, dass seine damalige Affäre schwanger sei. Außerdem empfinde er nichts für sie, versichert er.

Sie gibt ihm noch eine Chance. Die beiden treffen sich weiterhin, bis die 29-Jährige eine Nachricht von ihrer schwangeren Nebenbuhlerin erhält. "Wir müssen reden", lautet die SMS. Bei dem Treffen mit der Frankfurterin muss Evelyn Unglaubliches erfahren: Domenico soll mit der werdenden Mutter ebenfalls eine feste Beziehung führen. Ihr erzählte er wohl, dass die Liebe zu Evelyn nur Show sei.

Domenico soll die ganze Zeit ein Doppelleben geführt haben. Zu den Vorwürfen will er sich bislang nicht äußern. Sein Anwalt verkündete allerdings, dass sein Klient weder bestätigt, noch dementiert Vater zu werden.

