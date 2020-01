Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Lena Meyer-Landrut die Trennung von ihrem langjährigen Freund Max von Helldorff bekannt gab. Jetzt könnte es einen neuen Mann an ihrer Seite geben. Das jedenfalls berichten mehrere Medien übereinstimmend. Und Lenas potenzieller Neuer ist selbst kein Unbekannter.

"Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you" ("Liebe, oh Liebe, ich muss dir sagen, wie ich für dich fühle") - viele Jahre hätte diese Zeile aus Lena Meyer-Landruts Eurovisions-Siegeshymne Max von Helldorff gewidmet sein können. Schließlich war die Sängerin mit ihrer Jugendliebe rund acht Jahre liiert. Im Januar 2019 gab Lena dann jedoch überraschend die Trennung von dem Basketballspieler bekannt.

Seither herrschte Funkstille im Liebesleben von Meyer-Landrut - zumindest in dem Bereich, in den die Öffentlichkeit Einblick hatte. Und der ist bekanntlich nicht allzu groß bei der Sängerin, die ihr Privatleben ziemlich rigoros vor neugierigen Blicken abschirmt.

Dementsprechend gibt es von Lena bis dato natürlich auch noch kein offizielles Statement zu der Meldung, die aktuell die Runde macht und bei allen Interessierten einschlagen dürfte wie eine Bombe: Die 28-Jährige soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Und nicht irgendeinen, sondern einen ebenfalls äußerst prominenten Kollegen aus dem Pop-Zirkus: Mark Forster.

Gemeinsamer Urlaub in den Alpen?

Als erstes verbreite das Magazin "Bunte" diese spektakuläre News. Einen namentlich nicht genannten Vertrauten zitiert die Zeitschrift mit den Worten: "Lena ist sehr glücklich, dass sie am Tegernsee entspannte Tage verbringen kann." In den bayerischen Alpen soll die Gewinnerin des Eurovision Song Contests (ESC) von 2010 Silvester gefeiert und einige Tage Urlaub verbracht haben. Mit dabei laut "Bunte": ein paar Freunde, ihre Hündin Kiwi - und Mark Forster.

Andere Feriengäste wiederum sollen dem Magazin zufolge die beiden Musiker dabei beobachtet haben, wie sie Hand in Hand über das Hotelgelände schlenderten. Forster habe dabei auch seine Hand auf Lenas Rücken gelegt und sie gestreichelt. Die Zuneigung der beiden füreinander sei dabei offensichtlich gewesen, heißt es.

Seit Monaten zusammen?

Wenig später legte die "Bild"-Zeitung mit weiteren unbestätigten Details zu der angeblichen Liaison nach. Demzufolge trennte sich auch Forster im vergangenen Jahr nach über zehn Jahren von seiner Jugendliebe. Dem Blatt zufolge kamen er und Lena schon im Spätsommer 2019 zusammen. Bereits im Dezember seien die beiden turtelnd an einem Berliner Flughafen gesichtet worden, heißt es weiter.

Aus ihrem Urlaub in den Bergen machte Lena in den vergangenen Tagen keinen Hehl. So postete sie auf Instagram diverse Fotos, die sie im Schnee zeigen. Auch ein frohes neues Jahr wünschte sie ihren Fans aus einem Hotel heraus, ehe sie sich soeben erst "zu 'nem kleinen Social Media Detox" verabschiedete. Von Mark Forster fehlt auf den von Lena veröffentlichten Bildern allerdings jede Spur.

Definitiv fest steht dagegen, dass die beiden sich schon seit Jahren kennen. Schließlich teilten sie sich bereits 2015 erstmals einen Platz in der Jury der TV-Show "The Voice Kids". Ist aus dieser professionellen Verbindung nun tatsächlich mehr geworden?