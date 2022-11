(Foto: Bryan Bedder/Getty Images for Netflix / Spot On)

Mit "Falling for Christmas" feiert Lindsay Lohan nicht nur die Premiere ihres neuen Netflix-Films und ist in ihrem floralen Nacktkleid der Hingucker des Abends. Die Schauspielerin zeigt sich bei der Premiere auch erstmals mit ihrem frischgebackenen Ehemann Bader Shammas.

Besonderer Abend für Lindsay Lohan: Die Schauspielerin hat am Mittwochabend nicht nur die Premiere ihres neuen Netflix-Films "Falling for Christmas" gefeiert. Sie hat sich auch erstmals öffentlich mit ihrem Ehemann Bader Shammas gezeigt. Das Paar, das im vergangenen Juli abseits der Medien geheiratet hatte, feierte sein Red-Carpet-Debüt in New York in schicken Outfits und vor einer weihnachtlich dekorierten Kulisse.

Lohan schlüpfte in ein durchsichtiges und hautfarbenes Abendkleid, das vor allem durch goldene und florale Verzierungen bestach. Ihre rote Mähne stylte sie zu einem glatten Pferdeschwanz. Dazu wählte sie außerdem ein paar schimmernde Diamant-Ohrstecker und ein intensives Augen-Make-up mit warmen Kupfertönen. Shammas warf sich in einen schwarzen Anzug, unter dem er ein weißes Hemd trug. Die beiden strahlten nur so in die Kameras.

"Erfrischende, herzerwärmende Komödie"

"Falling for Christmas" ist ab dem 10. November bei Netflix abrufbar. Mit der Weihnachtskomödie feiert die 36-jährige Lohan ihr Schauspiel- und Musik-Comeback zugleich. Bei dem zum Film gehörenden Song handelt es sich um eine neue Version des Weihnachtsklassikers "Jingle Bell Rock". Das Lied hatte sie auch schon in ihrem Film "Girls Club - Vorsicht bissig!" (2004) an der Seite von Rachel McAdams, Amanda Seyfried und Lacey Chabert zum Besten gegeben.

Für die neue "Jingle Bell Rock"-Auflage ist außerdem ein Video aus zahlreichen Szenen des Netflix-Films zusammengeschnitten worden. "Es ist eine so erfrischende, herzerwärmende, romantische Komödie und ich vermisse es, solche Filme zu machen", schwärmte Lohan im Interview mit Netflix über ihren neuen Film. Darin verkörpert sie die reiche, verwöhnte und frisch verlobte Hotelerbin Sierra die bei einem Skiunfall ihr Gedächtnis verliert und in der Obhut des so attraktiven Pensionsbesitzers Jake (Chord Overstreet) landet. Der umsorgt sie gemeinsam mit seiner altklugen Tochter Avy (Olivia Perez).