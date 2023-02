Im Dschungelcamp hat Lucas Cordalis immerhin acht Kilo abgenommen. Doch das reicht ihm offenbar noch nicht an optischer Veränderung. Vielmehr hat er sich nun auch noch einen neuen Haarschnitt zugelegt. Was wohl Daniela Katzenberger dazu sagt?

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Im Dschungelcamp sind Lucas Cordalis diese Worte natürlich nicht über die Lippen gekommen. Womöglich hätte er sie aber nur allzu gern nach seinem Auszug schon das eine oder andere Mal verwendet. Schließlich landete er da direkt im Fremdgeh-Drama rund um seine Schwiegermutter Iris Klein. Eigentlich wollte er in der Ehekrise ja vermitteln. Doch daraus ist wohl nichts geworden, nachdem sie inzwischen Nägel mit Köpfen gemacht hat und aus der gemeinsamen Finca mit (Noch)-Mann Peter ausgezogen ist.

Auch bei seinem jüngsten Friseurbesuch wäre es für Cordalis vielleicht angebracht gewesen, "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu rufen. Das finden zumindest zahlreiche Fans, die bei einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Post des 55-Jährigen einen Kommentar hinterließen.

In dem Post zeigt sich der Ehemann von Daniela Katzenberger mit neuer Frisur. Die Haare sind rundherum kurz abrasiert, an den Seiten schimmern sie grau. Das Deckhaar dagegen ist dunkel und auf eine einheitliche Länge geschnitten - so kurz, dass die Stirn freiliegt. "Ich gewöhne mich gerade erst an den neuen Haarschnitt. Wie findet ihr es?", fragt Cordalis seine knapp 650.000 Followerinnen und Follower. Das Ganze garniert er zudem mit dem Hashtag "#haareschön".

Ein Like von Daniela Katzenberger

Die Antworten hätte er sich vermutlich etwas positiver vorgestellt. So überwiegt dann doch die Kritik. Zahlreiche Nutzer vergleichen ihn mit einem "Priester", einem "Mönch" oder mit dem "Pater Ralph aus 'Dornenvögel'". Eine andere findet: "Das sieht wie in den 90ern aus. Deckel drauf und rundherum geschnitten." Und wieder eine andere bemerkt: "Wir haben es immer Topfschnitt genannt."

Cordalis sollte sich davon aber nicht entmutigen lassen. Wenigstens seiner Frau scheint der neue Look zu gefallen. Jedenfalls versah Daniela Katzenberger den Post mit einem Like - und das ist ja am Ende das Allerwichtigste.