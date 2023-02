Elf Jahre sind vergangen, seit Luisa Hartema die siebte Staffel von "Germany's Next Topmodel" gewonnen hat. Inzwischen ist sie 28 - und demnächst auch Mutter, wie sie nun bekannt gibt. Wer der Vater ist, plaudert sie allerdings (noch) nicht aus.

Model Luisa Hartema erwartet ein Kind. Das hat die 28-Jährige mit zwei Schwarz-Weiß-Fotos in einer Instagram-Story enthüllt. Auf den Bildern ist sie in Baumwoll-BH und Hose zu sehen. Auf einem der Schnappschüsse präsentiert sie ein Ultraschallbild neben ihrem nackten Bauch. "Vielen Dank, dass du diesen wunderschönen Moment festhältst", schreibt sie darunter an die Fotografin gerichtet.

Weitere Details etwa zum Geschlecht des Babys oder seinem möglichen Namen nennt Hartema nicht. Auch darüber, wer der Vater des Kindes ist, erfahren ihre rund 90.000 Followerinnen und Follower nichts.

Das passt zum bisherigen Umgang Hartemas mit der Öffentlichkeit, die auch in der Vergangenheit nur wenig Privates von sich preisgegeben hat. 2018 plauderte sie zwar aus, in einer Beziehung zu sein und mit ihrem Freund sogar bereits zusammenzuwohnen. Seine Identität hielt sie allerdings geheim. So wissen wir nun auch nicht, ob es sich beim Vater um dieselbe Person handelt oder ob Hartema inzwischen einen anderen Partner hat.

Im Österreich-Urlaub

Eines können wir aber wenigstens mit ziemlicher Sicherheit sagen: Hartema ist aktuell für einen Skiurlaub in Österreich unterwegs. Das nämlich geht aus einem weiteren ihrer aktuellen Instagram-Posts hervor.

Hartema hatte 2012 in der siebten Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) triumphiert. Die damals sehr schüchterne Ostfriesin legte in der Show eine erstaunliche Entwicklung hin. Sie überzeugte die Jury um Moderatorin Heidi Klum, Creative-Director Thomas Hayo sowie Modedesigner Thomas Rath und setzte sich am Ende durch.

Hartema ließ darauf eine internationale Modelkarriere folgen. So war sie in Modemagazinen wie "Elle" und "Harper's Bazaar" zu sehen und wurde 2014 das neue Werbe-Gesicht der Luxusmarke Escada.