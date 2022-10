Sie ist die Queen of Pop. Doch seit geraumer Zeit macht Madonna vor allem mit ihren skurrilen Auftritten in den sozialen Netzwerken Schlagzeilen. Jetzt packt sie mal wieder eine Schippe obendrauf - mit einem Schnappschuss, der sie komplett oben ohne zeigt.

Ihre Posen auf Instagram sorgen nicht erst seit gestern für Aufsehen. Schließlich präsentiert sich Madonna hier mittlerweile nicht nur immer freizügiger, sie mutet auch an wie eine in den Jungbrunnen gefallene Mutation ihres 64-jährigen Selbst.

Dass dabei nicht alles mit natürlichen Dingen zugeht, ist klar und und auch nur allzu offensichtlich. Und das nicht nur wegen der rosafarbenen Haarpracht, die die Sängerin in jüngster Zeit trägt. Kaum ein Schnappschuss kommt ohne den Einsatz von Filtern aus. Und dass auch anderweitig nachgeholfen wurde, um sie so faltenfrei und volllippig erscheinen zu lassen, dürfte ebenfalls kaum jemand bezweifeln.

Nun liefert die Queen of Pop, die mit Songs wie "Papa Don't Preach", "Like A Prayer" oder "Hung Up" Musikgeschichte geschrieben hat, ein weiteres Mal fragwürdigen Gesprächsstoff. Schließlich zeigte sie sich auf einem Foto in ihrer Instagram-Story komplett oben ohne. Lediglich ihre Brustwarzen hatte sie - getreu den Richtlinien der Plattform - mit ein paar Emojis abgedeckt: einem Lutscher und einem Geldsack.

"Wie ein Alien"

Wie das mit den zeitlich befristeten Story-Einträgen so ist, ist die Aufnahme inzwischen nicht mehr auf Madonnas Instagram-Seite abrufbar. Einige Nutzerinnen und Nutzer haben sie jedoch gesichert und diskutieren sich darüber nun die Köpfe heiß.

"Wirklich traurig", heißt es etwa in einem Twitter-Beitrag, in dem Madonna attestiert wird, sich in die Fußstapfen von Britney Spears zu begeben und verzweifelt um Aufmerksamkeit zu kämpfen. "Nur Gott weiß, wie die ungefilterten Bilder wohl aussehen, sie sieht aus wie ein Alien", echauffiert sich der Nutzer.

Tatsächlich ist es Madonna somit zumindest wieder geglückt, für einen Moment den Fokus auf sich zu ziehen. Dass sie sich von der Kritik an ihrem Auftreten beirren lässt, ist ohnehin nicht anzunehmen. Ähnliches ließ sie schon in der Vergangenheit unbeeindruckt an sich abperlen.