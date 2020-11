"Stand by your man", sang Tammy Wynette einst- und musste diesen Song ihr Leben lang verteidigen. Laura Müller steht auch zu ihrem "Schatzi" Michael. Für Manager Krampe Grund zum Respekt, aber auch Anlass, das eigene Portfolio neu zu sortieren. Wynette hatte später übrigens mit D-I-V-O-R-C-E noch einen Hit.

Der Abschied von Schlager-Star Michael Wendler in die Welt der Verschwörungsmythen und Corona-Leugner hat nun auch Konsequenzen für seine junge Frau Laura. Ihr Manager Markus Krampe teilte über Instagram mit, dass er "ab sofort auch die Zusammenarbeit mit Laura Müller" beende. Zuvor hatte er sich bereits von Wendler abgewendet, den er ebenfalls als Manager betreut hatte.

Krampe sagte zur Begründung auf die Weigerung Müllers, ein klare Position zu den "Aussagen/ Postings von Michael Wendler, zwingen mich zu diesem Entschluss". Zwar rechne er Laura "hoch an, dass sie in der jetzigen Zeit an der Seite ihres Ehemanns steht". Allerdings "hätte ich, und sicherlich auch viele andere, gehofft, dass sie sich klarer zu den Aussagen von Michael positioniert/distanziert". Er bedauere, "diese Entscheidung treffen zu müssen". Letztlich wünsche er Wendler und Müller "für ihre gemeinsame Zukunft alles Gute und vor allen Dingen viel Kraft für die kommende Zeit".

Michael Wendler hatte in einem Statement Anfang Oktober dem Fernsehen vorgeworfen, "gleichgeschaltet" zu sein. Zwar nahm er diesen Vorwurf später zurück und entschuldigte sich dafür. Der Sender RTL, der mit Wendler mehrere Projekte plante oder bereits in der Umsetzung hatte, zeigte sich davon unbeeindruckt und kehrte nicht zu einer Kooperation zurück. Wendler hatte einen eigenen Telegram-Kanal eröffnet, in dem er in loser Folge Videos und Statements zu aus seiner Sicht wichtigen Dingen postet. Dabei hatte er sich anfangs an die Seite des bekennenden Rechtsextremen und Corona-Leugners Attila Hildmann gestellt.

Die 20-jährige Müller aus dem sachsen-anhaltischen Tangermünde arbeitet als Influencerin. Aufsehen erregte sie mit Playboy-Aufnahmen Anfang des Jahres sowie ihrer Teilnahme in der RTL-Show "Let's dance", bei der sie einen Monat später 6. wurde. Wendler sollte eigentlich in der aktuellen Staffel von DSDS mitwirken. Dies und die Begleitung seiner Hochzeit mit Müller im TV wurden nach Bekanntwerden der Vorwürfe gestrichen.