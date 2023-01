Für Mareile Höppner fühlt es sich wie die Familie an, zu der man nach Jahren zurückkehrt: Ab sofort ist die versierte Moderatorin wieder für RTL im Einsatz und tritt dort beim Magazin "Extra" gleich mal in große Fußstapfen - auf neuem Sendeplatz, länger denn je und mit wirklich brisanten Themen.

"Mareile Höppner ist das wohl bekannteste Gesicht im Boulevard-TV", urteilt die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Ein Gesicht auf das sich künftig wieder die RTL-Zuschauerinnen und -Zuschauer freuen dürfen. Wieder, weil die 45-Jährige ihre TV-Karriere einst genau hier begonnen hatte, ehe sie nach einer Zwischenstation bei ProSieben und Sat.1 zur ARD wechselte, um dort die vergangenen 15 Jahre das Magazin "Brisant" zu präsentieren.

Jetzt kehrt Höppner nach Hause zurück und erklärt: "So ist das wohl mit Familie, obwohl man jahrelang weg war, wird man immer herzlich empfangen." Schließlich wartet bei RTL mit der Moderation des seit 1994 renommierten Magazins "Extra" auch gleich eine vertrauensvolle Aufgabe auf sie. Hier tritt sie in die großen Fußstapfen, die Birgit Schrowange und Nazan Eckes hinterlassen haben.

Höppner ist jedoch nicht bange davor, die Erwartungen zu erfüllen. "Wir bringen das, was der Name verspricht. Wir bringen das Extra zur Tagesaktualität. Mit Reportern, die aufdecken und sich rantrauen, an die News, die in manch anderer Sendung nur eine Nachricht bleiben", gibt sie die Marschrichtung für ihre neue Tätigkeit vor.

"Ein starker Auftakt"

"Extra" im TV Das Magazin "Extra" mit Mareile Höppner läuft am Dienstag um 22.35 Uhr bei RTL und ist auch auf RTL+ abrufbar.

Wenn das Magazin mit ihr am Dienstagabend um 22.35 Uhr das erste Mal auf Sendung geht, sei "ein starker Auftakt" garantiert, verspricht Höppner, ohne vorab schon allzu viel verraten zu wollen. Nur das: "Für mich wird es eine ganz persönliche Sendung. So viel sei gesagt, wir besprechen ein Thema, das uns alle angeht und vor dem wir gern die Augen verschließen."

"Extra"-Fans werden es wissen: Mit der Ausstrahlung am Dienstagabend wechselt das bislang montags zu sehende Magazin auf einen neuen Sendeplatz. Mit 85 Minuten ist es dabei länger als je zuvor. "Zum Glück neige ich nicht dazu, aufgeregt zu sein", gibt Höppner vorab einen Einblick in ihr Seelenleben. Gleichwohl sei sie natürlich auf ihr "neues Wohnzimmer" gespannt.

Auch bei "stern TV" im Einsatz

Ein Wohnzimmer, in dem sicher auch wieder der Boulevard zum Tragen kommen wird, mit dem die Moderatorin keine Berührungsängste hat. "Das Wort 'Boulevard' kommt ja im Ursprung von der eigentlich sehr schönen Idee, dass sich Menschen auf dem Boulevard über Themen unterhalten, die sie als so wichtig empfinden, dass man darüber gerne auf der Straße plaudern möchte", sagte sie dazu der dpa. Und weiter: "Ich habe es immer als meine Aufgabe gesehen, diese Geschichten genauso gut zu erzählen wie jede andere Nachricht auch."

Das Themenspektrum, mit dem Höppner bei "Extra" aufwarten kann, ist allerdings noch breiter gefächert. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarte weiterhin "ein volles Programm mit investigativen Reportagen, packenden Storys und informativen Verbrauchertipps", erläutert RTL. Und sollte Höppner dennoch mal die Lust nach einem Tapetenwechsel von ihrem neuen Wohnzimmer verspüren, kann sie auch diesen gelegentlich haben. Schließlich fungiert sie ab sofort auch als stellvertretende Moderatorin von "stern TV am Sonntag".