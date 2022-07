Im Tennis hat Maria Scharapowa so ziemlich alles gewonnen. Die Russin war Weltranglistenerste und hat als einer von nur wenigen Profis alle vier Grand-Slam-Turniere gewonnen. Auch feiert sie nun einen ganz besonderen Erfolg: Die ehemalige Tennisspielerin ist erstmals Mutter geworden.

Die frühere Tennisspielerin Maria Scharapowa ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin und frühere Weltranglistenerste begrüßt auf Instagram ihren Sohn Theodore. "Das schönste, herausforderndste und lohnendste Geschenk, um das unsere kleine Familie bitten könnte", kommentiert die 35-Jährige ein Foto, das sie, ihren Verlobten Alexander Gilkes und den jungen Nachwuchs zeigt. In ihrem Profil ergänzte sie den Hinweis "Mama".

Scharapowa zufolge wurde Theodore bereits am 1. Juli geboren. Auf Instagram hatte die gebürtige Russin im April ebenfalls ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht - mit einem Bild von sich mit Babybauch am Strand.

Die 35-Jährige hatte ihre Tennis-Karriere im Februar 2020 vor allem aufgrund körperlicher Beschwerden beendet. "Mein Körper ist ein Wrack", erklärte sie damals in einem Beitrag im Lifestyle-Magazin "Vanity Fair". Sie habe ihr bisheriges Leben dem Sport gegeben, "und Tennis gab mir ein ganzes Leben zurück". Im Dezember 2020 gab sie ihre Verlobung mit dem britischen Geschäftsmann und Millionär Gilkes bekannt.

Der Stern der Russin war 2004 in Wimbledon aufgegangen. Als 17-Jährige stürmte sie damals furios zum Titel, entzauberte im Finale die US-Amerikanerin Serena Williams. Im August 2005 führte sie erstmals die WTA-Weltrangliste an. Sie war die erste Russin, die den Sprung auf Platz eins des Rankings schaffte. Auch in den Jahren 2008 und 2012 gelang ihr der Sprung an die Spitze, insgesamt stand sie 21 Wochen auf Rang eins.

Einen Tiefpunkt erreichte ihre Tennis-Karriere Anfang des Jahres 2016. Sie wurde für 15 Monate gesperrt, nachdem sie positiv auf die verbotene Substanz Meldonium getestet worden war. In einer Art Personality-Show hatte sie wenig später eine lapidare Begründung für den Befund: "Ich habe nicht auf die Liste geschaut."