Schlicht, dezent und mit kleinem Stupsnäschen - so kennen wir Herzogen Meghan heute. Über die Frage, ob die echt oder gemacht ist, spekulieren Fans schon länger. Ein Foto aus alten Tagen scheint die OP-Gerüchte nun wieder anzuheizen.

Vor ihrer Zeit als weltberühmte Herzogin war auch Meghan einmal eine junge Frau am Anfang ihrer Karriere. Daran erinnert nun eine alte Wegbegleiterin auf Instagram und Twitter. Sängerin und Schauspielerin Katharine McPhee hat in den sozialen Netzwerken einen Schnappschuss geteilt, der sie und Meghan in lang vergangenen Zeiten zeigt - allerdings muss man schon ganz genau hinsehen, um beide überhaupt zu erkennen.

"Meghan und ich haben als Kinder zusammen Musicals gemacht", schreibt McPhee zu dem Bild, auf dem die jungen Frauen nicht unbedingt wie Kinder aussehen. "Die eine ist die Herzogin von Sussex geworden, die andere spielt jetzt in 'West End'. Abschließend fügt sie ironisch hinzu: "Also praktisch gleiches Leben, wenn ihr mich fragt."

Doch vor allem ein Merkmal sticht aus dem Foto heraus: Meghans Nase scheint eindeutig breiter zu sein als wir es heute von ihr gewohnt sind. War da etwa ein Schönheits-Doc am Werk? Das ist gut möglich, denn laut unzähliger Medienberichte war Meghan früher sehr unsicher und unzufrieden mit ihrem Äußeren. Sie fand sich zu dick und nicht hübsch genug für Hollywood.

Meghans Nase ist Topseller

Auch in den Instagram-Kommentaren sind sich die Fans sicher: "Es ist offensichtlich, dass sie Schönheits-OP hinter sich hat. Vor allem an der Nase!", schreibt eine Nutzerin. Eine andere geht sogar noch weiter: "Vor all den Nasen-OP's und Wangenfüllern". Beide Eingriffe könnten sich sowohl an Meghan als auch Katharine McPhee beziehen, denn auch die "West End"-Schauspielerin hat mittlerweile ein schlankeres Gesicht und eine schmalere Nase.

Meghans möglicherweise "zweite" Nase ist jedenfalls seit ihrer Verlobung mit Prinz Harry zum echten Topseller geworden: Sie ist einer der meist nachgefragten Eingriffe, wie US-Schönheitschirurgen bestätigten. Als Grund gab der New Yorker Arzt Stephen T. Greenberg das Profil und die klar definierte Spitze des Näschens an: "Sie hat wirklich eine schöne Nase, aber ich glaube, sie ist gerade deshalb so schön, weil sie nicht perfekt ist." Denn es gebe einen "kleinen Huckel auf dem Nasenrücken", den man von vorne nicht sehen könne.