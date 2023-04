Harry kommt zur Krönung. Allein. Wenige Tage nachdem das geklärt ist und keine zwei Wochen vor der Zeremonie in London zeigen sich der Prinz und seine Frau Meghan mal wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Dabei präsentieren sie sich geradezu demonstrativ als Einheit.

Mit der erlösenden Nachricht, dass Prinz Harry zur Krönung seines Vaters Charles III. nach London reisen wird, endete eine wochenlange Hängepartie. Doch auch wenn nun zumindest die Frage von Harrys Anwesenheit geklärt ist, gibt es noch immer unzählige Ungewissheiten. Wo wird der 38-Jährige denn nun sitzen? Warum kommt seine Frau Meghan wirklich nicht mit? Und überhaupt: Zank mit dem Rest der Familie hin oder her - wie ist es aktuell eigentlich um das Verhältnis des Paares untereinander bestellt?

Zumindest auf die letzte Frage haben Harry und Meghan nun demonstrativ eine Antwort gegeben. Beim Besuch eines Basketballspiels in Los Angeles absolvierten die beiden am Montagabend einen ihrer zuletzt rar gewordenen Pärchen-Auftritte in der Öffentlichkeit. Während auf dem Feld die Los Angeles Lakers die Memphis Grizzlies mit einer 117:111-Niederlage nach Hause schickten, sorgte am Spielfeldrand der prominente Besuch für Aufsehen. Harry und Meghan zeigten sich dabei so gut gelaunt und turtelnd, als wollten sie sagen: "Seht her, zwischen uns passt kein Blatt."

Meghan bewahrt die Contenance

Zu sehen ist das unter anderem auf Videoaufnahmen, die von den Kameras in der Arena aufgezeichnet wurden und die die National Basketball Association (NBA) auch auf Twitter veröffentlichte. Als das Paar auf den Stadionleinwänden in Großaufnahme zu sehen war, hätte es das Publikum mit lautem Jubel und Klatschen zu einem Kuss animieren wollen, heißt es. Tatsächlich ist zu sehen, wie Harry sich zu seiner Frau hinüberbeugt und offenbar im Begriff ist, ihr einen Schmatzer aufzudrücken. Meghan jedoch bewahrt die Contenance und wehrt die Aktion im letzten Moment ab, indem sie den Prinzen lachend am Arm packt.

Bereits kurz vor dem gemeinsamen Ausflug der beiden zum Basketballspiel hatte sich die Herzogin allein in der Öffentlichkeit gezeigt. Es war ihr erster Auftritt, seit feststeht, dass sie der Krönung von Charles am 6. Mai fernbleiben wird. Allerdings meldete sie sich hierbei lediglich mit einer Video-Botschaft zu Wort.

Anlass war eine Konferenz, an der auch der Fotograf Misan Harriman teilnahm. Meghan hielt ihm zu Ehren eine Lobrede auf dem Screen. Der 41-Jährige habe "ein einzigartiges Auge für gute Fotografie", geriet Meghan ins Schwärmen. "Ich habe sein Talent aus erster Hand miterleben dürfen, da er zahlreiche Meilensteine für mich und meine Familie festgehalten hat", führte sie aus.

Ein "lieber Freund"

Unter anderem schoss der Fotograf das Bild, mit dem Harry und Meghan 2021 mitgeteilt hatten, nach Sohn Archie (3) ein weiteres Kind zu erwarten. Auch das erste Geburtstagsbild von Tochter Lilibet (1) stammte von ihm.

Harriman teilte auf seinem Instagram-Account ein Foto von Meghans Rede auf der Leinwand und bedankte sich mit den Worten: "Die Herzogin von Sussex war so freundlich, mich auf der Bühne anzukündigen. Vielen Dank für deine Unterstützung, Meg."

Dazu passen auch die herzlichen Worte, die Meghan für ihn in ihrer Rede fand. Durch die intime Zusammenarbeit sei der Fotograf inzwischen auch zu einem "lieben Freund" der Familie geworden, plauderte sie aus.