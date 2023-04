In der TV-Serie steht einst vor allem das Übergewicht der beiden Hauptfiguren im Fokus. Besonders Mike, gespielt von Billy Gardell, bringt deutlich zu viele Kilos auf der Waage. Heute ist davon nicht mehr viel zu sehen. Der Schauspieler hat in den letzten Jahren enorm abgespeckt.

Zuschauer der langlebigen ProSieben-Sitcom "Mike & Molly" (2010-2016) werden sich mit Sicherheit an Hauptdarsteller Billy Gardell erinnern. An der Seite von Superstar Melissa McCarthy verkörperte der Schauspieler über insgesamt sechs Staffeln der beliebten Serie hinweg die Titelfigur Mike. Gegenüber "Entertainment Tonight" hat der 53-Jährige nun über seinen enormen Gewichtsverlust in den vergangenen Jahren gesprochen. Seit Beginn der Corona-Pandemie büßte der Sitcom-Star nach eigener Aussage mehr als 68 Kilogramm Körpergewicht ein:

"Ich schwanke zwischen 93 und 95 Kilogramm", erklärte Gardell in dem Interview - und fügte hinzu: "Sich um sich selbst zu kümmern, ist wichtig". Wegen der Gefahr einer Covid-Ansteckung hatten Gardells Ärzte dem Star 2022 zu einer Magenbypass-Operation geraten, in dessen Folge der Darsteller auch seine Diät umstellte.

Ein Umdenken in Sachen Körpergewicht habe bei Gardell nicht zuletzt auch wegen seines Sohnes eingesetzt. "Wenn man 50 wird, fängt man als Vater an zu rechnen: 'Wenn ich noch 25 Jahre länger leben kann, wird er 40 sein' [...] Ich will also für ihn da sein", erläutert der Schauspieler seine Gedankengänge.

Auch enthüllte Gardell während seines TV-Auftritts, dass er nicht mehr länger an Typ-2-Diabetes leiden würde, und sich sein Ruhepuls wesentlich verbessert habe. Ein Laster ist dem Darsteller, der aktuell in der Sitcom "Bob Hearts Abishola" im US-Fernsehen zu sehen ist, jedoch noch geblieben. "Ich rauche immer noch Zigaretten, aber ich arbeite daran."