Vor knapp einer Woche starb Comedy-Star Mirco Nontschew völlig überraschend mit nur 52 Jahren. Sein Ableben ist ein großer Schock für Kollegen und Fans. Nun spricht sein Berater über die Todesursache - auch, um mögliche Spekulationen auszuräumen.

Der Comedian Mirco Nontschew ist offenbar eines natürlichen Todes gestorben. Das teilte sein langjähriger Berater Bertram Riedel der "Bild"-Zeitung mit. Die Obduktion sei inzwischen abgeschlossen. Nontschew starb vergangenen Samstag überraschend im Alter von 52 Jahren in Berlin.

Berater Riedel ließ offen, was die genaue Todesursache war. Auch sagte er nicht, ob bei Nontschew eine Erkrankung zugrunde lag. "Uns ist wichtig, dass damit die Spekulationen in den vergangenen Tagen rund um den Tod von Mirco Nontschew aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann", wird Riedel in dem Boulevardblatt zitiert.

Seit Nontschews Tod vor fast einer Woche sind Trauer und Anteilnahme bei Fans und in der deutschen Unterhaltungsbranche groß. Zahlreiche Kollegen schalteten in der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) eine ganzseitige Traueranzeige. Unter "Danke lieber Mirco, Du warst ein großes Geschenk!" standen zahlreiche Namen von deutschen Comedy-Stars, die auch an der Amazon-Serie "LOL: Last One Laughing" teilnahmen.

Mit "LOL" legte Nontschew erst jüngst sein Comeback hin. Größere Bekanntheit hatte er bereits in den 1990er Jahren erlangt. 1993 wurde er Ensemble-Mitglied der Comedy-Show "RTL Samstag Nacht", die mit ihren albernen Sketchen neue Maßstäbe im Fernsehen setzte. Weggefährten waren damals zum Beispiel Wigald Boning, Olli Dittrich, Tanja Schumann, Esther Schweins und Stefan Jürgens. Später, in den Nullerjahren, spielte Nontschew den Zwerg Tschakko in den Kinofilmen "7 Zwerge - Männer allein im Wald" sowie "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug". In den Filmen wirkte er neben Kollegen wie Otto Waalkes, Ralf Schmitz, Martin Schneider, Heinz Hoenig sowie Nina Hagen und Cosma Shiva Hagen mit.