Monica Belucci ist eine Frau, der man ihre 57 Jahre nicht ansieht. Wohl auch deshalb ist das Älterwerden für sie kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Lieber möchte sie mit Freude altern, als sich irgendwelchen Schönheitsidealen zu unterwerfen, wie sie in einem Interview erklärt.

Bei Monica Belucci scheint die Zeit schon vor einigen Jahren stehengeblieben zu sein, zumindest hinsichtlich ihres Äußeren. Zwar ist die Schauspielerin inzwischen 57 Jahre alt, doch sieht man ihr das keineswegs an. Womöglich liegt das auch daran, dass sie selbst sich mit dem Älterwerden keinen Stress macht, sondern den Prozess lieber "umarmt", wie sie jetzt in einem Interview erklärt.

"Es gibt so viele Frauen, die sich frei fühlen, auf andere Weise alt zu werden", so Bellucci in einem Gespräch mit dem Magazin "Sunday Times Style", dessen Titel sie ziert. Sie verzichte auf ein allzu striktes Training und strenge Diäten und bevorzuge stattdessen Wein und Pasta sowie gelegentliche Pilates-Sessions. Trotzdem treibe sie genug Sport und mache "ein bisschen" Diät, wenn sie arbeiten muss, doch das hielte sich alles im Rahmen.

"Ich bin nicht besessen. Ich war schon immer eine kurvige Frau, nie so dünn, das ist meine Natur. Und ich möchte auf friedliche Weise alt werden", so die Schauspielerin, die unter anderem im Bond-Film "Spectre" an der Seite von Daniel Craig zu sehen war. "Mit 50 oder 60 hat man nicht mehr die gleichen Bedürfnisse wie mit 20. Man verändert sich." Bereits das erste Kind verändere die Perspektive. "Wir kommen dann an zweiter Stelle."

Monica Belucci hat mit ihrem Ex-Mann, Vincent Cassel, von dem sie sich 2013 trennte, zwei Töchter, die 17-jährige Deva und die elf Jahre alte Léonie. Trotz Trennung stemmen sie und Cassel deren Erziehung gemeinsam. "Wir sind schon lange getrennt, aber gleichzeitig sind wir Eltern fürs Leben. Es ist schön, für die Kinder eine Beziehung zu haben, wenn es möglich ist."

Das Altern lieber "sachlich" betrachten

"Es gibt viele verschiedene Punkte im Leben", erklärt Bellucci außerdem. "Wenn man sehr jung ist, hat man das, was man in Frankreich 'la Beauté du Diable' nennt, die Schönheit des Teufels, die ganz natürlich ist. Es ist die Schönheit der Jugend, die Schönheit eines biologischen Moments im Leben. Und das Leben geht weiter. Der Körper, er wird alt und damit müssen wir umgehen. Wir können nichts dagegen tun. Gleichzeitig haben wir Glück, denn wenn wir alt werden, bedeutet dies, dass wir ein langes Leben haben. Wenn der Körper untergeht, wächst die Seele."

Als Mutter wolle ihren Töchtern zudem nicht beibringen, in ständigen Konflikten mit Männern zu stehen, erklärt die 57-Jährige. "Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, und heute haben wir den Mut, Dinge zu sagen, weil es Frauen vor uns gab, die das getan haben. Aber gleichzeitig glaube ich nicht an einen Krieg zwischen Männern und Frauen. Ich denke, wir müssen eine gemeinsame Basis der Kommunikation finden. Ich möchte meinen Mädchen nicht beibringen, voller Hass zu sein, das bringt nichts. Wir müssen einen Weg finden, zu reden."

Auch wenn Monica Bellucci auf die Frage nach dem aktuellen Stand ihres Liebeslebens antwortet, sie sei in einem Alter, das ihr das Recht gebe, darauf nicht zu antworten, ist bekannt, dass sie ihre Zeit aktuell gern mit dem 39-jährigen Bildhauer und einstigen Model Nicolas Lefebvre verbringt.