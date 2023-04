1991 stirbt Freddie Mercury an den Folgen seiner HIV-Erkrankung. Bis heute ist der Queen-Sänger unvergessen. Nun können sich Fans mit dem nötigen Kleingeld ein Stück von ihm ins Haus holen. In London sowie online werden bald 1500 Stücke aus seinem Nachlass versteigert.

Mehr als 30 Jahre nach seinem viel zu frühen Tod ist Freddie Mercury nicht nur eine Ikone der LGBTQIA+-Bewegung, sondern vor allem einer der legendärsten Rocksänger überhaupt. Nun geht das bekannte Auktionshaus Sotheby's in die Vollen und versteigert 1500 Dinge aus dem Nachlass des Queen-Frontmanns. Mit einer Auswahl an Objekten geht es zunächst sogar auf Tour, ehe die Sachen dann in London final ausgestellt werden und schließlich unter den Hammer kommen.

Krone und Umhang werden womögich bald einem Queen-Fan gehören. (Foto: Sotheby's)

Zur Verfügung gestellt wurden die Kunstwerke, Möbel, Bühnenoutfits und Songmanuskripte von Mercurys einstiger Partnerin und lebenslang besten Freundin Mary Austin, der er all das einst hinterließ. Wie sie über das Auktionshaus mitteilen lässt, möchte sie damit "ein Kapitel schließen". Bislang befanden sich die meisten Sachen noch immer in Freddie Mercurys Backsteinvilla im Londoner Stadtteil Kensington.

"Eine Welt für sich"

Der Titel der sechsteiligen Auktionsserie lautet "A World Of His Own" ("Eine Welt für sich") und soll nicht nur von dem bekannten Bühnenstar berichten, sondern auch mehr von der privaten Person dahinter zeigen. Auf 16.000 Quadratmetern wird Sotheby's vom 4. August bis zum 5. September 2023 - übrigens dem 77. Geburtstag Mercurys - all das präsentieren, ehe die Auktionen vor Ort sowie online am 6. September starten. Dazu gibt es obendrein ein limitiertes "Collection Book". Im Juni sind die wichtigsten Mercury-Devotionalien noch in New York, Los Angeles und Hongkong zu sehen.

Ein Highlight der Versteigerung wird jene Krone Mercurys sein, die er sich zum Ende der Queen-Konzerte aufsetzte, um damit als selbsternannter König die britische Nationalhymne zu performen. Es handelt sich dabei um eine Nachbildung der St.-Edwards-Krone. Experten schätzen ihren Preis in Kombination mit dem passenden Umhang auf 60.000 bis 80.000 Pfund.

Die Akustikgitarre, auf der Freddie Mercury den Song "Crazy Little Thing Called Love" von 1979 komponiert haben soll, wird auf 30.000 bis 50.000 Pfund geschätzt. Deutlich mehr, nämlich voraussichtlich zwischen 200.000 und 300.000 Pfund, könnte der handschriftlich verfasste Text zum 1977 veröffentlichten Hit "We Are The Champions" bringen.