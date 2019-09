Die Insolvenz des Touristikkonzerns Thomas Cook hat Hunderttausende Urlauber kalt erwischt. Auch Nadja Abd el Farrag kämpft mit den Folgen der Unternehmenspleite. Sie ist auf Mallorca gestrandet - und ist darüber nicht gerade amused.

Zunächst die gute Nachricht: Mit Nadja Abd el Farrag ist den Umständen entsprechend alles in Ordnung. Anfang der Woche machten sich noch einige um sie Sorgen, weil sie schon seit längerer Zeit kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben hatte. Doch keine Panik: Naddel hängt einfach nur auf Mallorca ab.

Womit wir bei der schlechten Nachricht wären: Inzwischen macht sie das nicht mehr so ganz freiwillig. Vielmehr spielt auch ihr - wie unzähligen Touristen auf der ganzen Welt - die Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook übel mit. Ihr geplanter Rückflug mit einer Condor-Maschine wurde gestrichen. Seither sitzt sie auf der schönen Baleareninsel fest.

"Nach meinem Auftritt in 'Krümels Stadl' am Montagabend wollte ich Dienstagmorgen gegen sieben Uhr von Mallorca zurück nach Hamburg fliegen. Es wurde aber alles zu einer Katastrophe", klagt die 54-Jährige in einem RTL-Interview ihr Leid. "Wegen der Thomas Cook-Pleite fielen alle Condor-Flüge aus - auch meiner. Alternative One Way-Tickets nach Hamburg sollten plötzlich 500 Euro aufwärts kosten. Die haben sie nicht alle", ist Naddel empört.

Kein Hotel - Gaby hilft

Doch nicht nur die Preise von bis zu 1500 Euro für eine Rückflugmöglichkeit verhagelten der Ex von Dieter Bohlen die Stimmung. Hinzu kam noch, dass das Hotel, in dem sie zuvor untergekommen war, inzwischen keine Zimmer mehr frei hatte. Also habe sie eine Freundin angerufen: "Du, Gaby, bleibst du heute noch für einen Tag hier in Palma?" Glücklicherweise habe Gaby die Frage bejaht und ihr Unterschlupf gewährt.

"35 Grad hatten wir heute", weiß Naddel im schulterfreien Oberteil und mit Sonnenbrille zu berichten. Doch genießen könne sie das nicht so richtig, weil sie fortwährend am Laptop hänge, um nach einem möglichen Flug zu suchen. Und überhaupt: "Was soll ich hier die ganze Zeit machen? Ich kann mich ja nicht den ganzen Tag an den Strand legen, dann bin ich irgendwann schwarz." Ja, stimmt, auf Malle kann einem schon auch mal langweilig werden.