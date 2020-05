Anfang des Jahres verwirren Nathalie Volk und Frank Otto mit Hochzeitsfotos aus den USA. Mitte April bestätigt das Model dann die Eheschließung mit dem fast 40 Jahre älteren Unternehmer. Nun gibt die 23-Jährige weitere Details zum neuen Eheleben preis.

Im Februar postete Nathalie Volk auf Instagram mehrere Fotos aus Nashville, die die Vermutung nahelegten, dass sie und ihr Verlobter Frank Otto geheiratet haben. Etwas, das der mutmaßliche Bräutigam in einem späteren Facebook-Posting kurz darauf dementiert, wohl sehr zur Verwunderung seiner neuen Ehefrau. Die klärt schließlich Mitte April auf: "Frank und ich haben schon in Amerika geheiratet. Der Ehevertrag, der ist noch nicht offiziell." Nun gibt die 23-Jährige weitere Infos dazu preis.

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung sagt die ehemalige Kandidatin von "Germany's next Topmodel" (GNTM): "Es war ein sehr schöner Tag. Wir sind beide Musikfans. Deswegen haben wir uns für die Musikstadt Nash­ville entschieden. Er wollte ein schönes Datum, deshalb habe ich mir den 2.2.2020 überlegt. Es war sonnig, fast 20 Grad warm. Wir haben uns maßgeschneiderte Anzüge anfertigen lassen. Bald wollen wir die Trauung in Deutschland nachholen."

"500.000 Euro, wenn er über mich spricht"

Zwischen dem Model und dem 62 Jahre alten Unternehmer gibt es einen Ehevertrag, wie Volk weiter verrät: "Frank hat mir einen Verschwiegenheitsvertrag über eine halbe Million Euro unterschrieben. Er muss mich vorher fragen, bevor er sich über mich äußert. Ich bekomme 500.000 Euro, wenn er trotzdem über mich spricht. Ich habe viel vor in nächster Zeit, und der Vertrag war mir sehr wichtig." Aktuell leben die beiden in den USA. Wie Volk erklärt, habe sie sich dort einen neuen Namen zugelegt, um sich gegen Stalker zu schützen.

Bei Volk wurde vor einiger Zeit Gebärmutterhalskrebs festgestellt. "Ich hatte letztes Jahr schon Beschwerden", erzählt sie jetzt und gibt zu, trotzdem lange nicht zum Arzt gegangen zu sein. "Ich hatte Schmerzen, konnte nachts nicht einschlafen. Ich habe in den USA einen deutschen Arzt gefunden. Der hat festgestellt, dass der Krebs noch im Frühstadium ist. Meine Oma hatte das auch. Zum Glück ist das alles noch behandelbar."

Stiefgroßmutter mit 23 Jahren

Und so denken Volk und Otto auch über gemeinsame Kinder nach. "Ich habe es mit Frank mehrfach versucht in den vergangenen fünf Jahren. Aber es hat nie geklappt. Ich wünsche mir ein Kind. Vielleicht später mit 40 noch mal ein zweites", so das Model, das dank der fünf Kinder und zwei Enkel ihres Ehemannes quasi selbst bereits Oma ist.

Nathalie Volk wurde durch ihre GNTM-Teilnahme 2014 und ihren späteren Abstecher ins Dschungelcamp bekannt. Sie und der Medienunternehmer Frank Otto sind seit 2015 ein Paar. Im März 2018 gaben sie ihre Verlobung bekannt.