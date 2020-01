Lena Meyer-Landrut und Mark Forster haben sich offiziell noch nicht zu den Gerüchten geäußert, sie beide seien mehr als nur Kollegen und gute Freunde. Dafür plaudert nun Nico Santos, der mit Lena vor einiger Zeit den Song "Better" aufgenommen hat, aus dem Nähkästchen. Oh la la.

Sowohl Lena Meyer-Landrut als auch Mark Forster sind bekannt dafür, eigentlich so gut wie gar nichts aus ihrem Privatleben in der Öffentlichkeit preiszugeben. Insofern verwundert ihre Reaktion auf die Liebesgerüchte, die seit rund einer Woche die Runde machen, wenig: eisernes Schweigen.

Was die beiden nun wohl davon halten, dass an ihrer Stelle ihr Kollege Nico Santos zu den Spekulationen Stellung bezogen hat? Der 27-Jährige, der 2017 mit dem Hit "Rooftop" zum Shootingstar mutierte, plauderte in einem Interview mit dem Radiosender "104.6 RTL" frei von der Leber weg.

"Vor drei Monaten gesagt"

Er habe ja im vergangenen Sommer mit Lena den Song "Better" aufgenommen, leitet der Radiomoderator das Gespräch mit Santos ein - und schiebt rotzfrech die Frage hinterher, ob die Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin da denn bereits mit Forster zusammen gewesen sei. "Sie war da noch nicht mit ihm zusammen. Das kam erst später. Also sie hat mir das so vor drei Monaten oder so gesagt", antwortet Santos, der allerdings auch nicht den Eindruck vermittelt, von der Frage überrumpelt worden zu sein.

Doch nicht nur das plaudert Santos, der für Lena und Forster auch schon als Songschreiber gearbeitet hat, aus. Er verrät auch, wie er Lena vor sieben Jahren das erste Mal begegnete. Damals habe er noch als Kellner in einem Kölner Hotel gearbeitet, erklärt er. Lena wiederum sei in der Präsidentensuite der Herberge abgestiegen. Sein Job sei es gewesen, ihr Essen aufs Zimmer zu bringen - Spaghetti, wie sich Santos erinnern will. Die Sängerin habe sich dabei durchaus spendabel gezeigt und ihm 10 Euro Trinkgeld gegeben.

Lena im "Social Media Detox"

Erstes professionelles Zusammentreffen: Johannes Strate (l.), Lena und Mark Forster 2015 in der Jury von "The Voice Kids". (Foto: imago/APress)

Die Berichte über eine mögliche Beziehung von Lena Meyer-Landrut und Mark Forster waren aufgekommen, nachdem die beiden während eines Silvesterurlaubs am Tegernsee zusammen gesehen worden sein sollen. Dabei sollen sie auch Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. Als Juroren in der TV-Show "The Voice Kids" kennen sie sich spätestens seit 2015.

Lena verkündete am 4. Januar auf ihrer Instagram-Seite ein "Social Media Detox" und hat sich seither nicht mehr persönlich öffentlich zu Wort gemeldet. Forster postete in den vergangenen Tagen lediglich Infos zu seiner Musik und einem bevorstehenden Live-Auftritt im August im Fritz-Walter-Stadion in seiner Heimatstadt Kaiserslautern.