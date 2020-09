Brad Pitts angebliche neue Beziehung zu einem deutschen Model sorgte in der vergangenen Woche weltweit für Schlagzeilen - auch weil Nicole Poturalski noch verheiratet sein soll. Einem Medienbericht zufolge lebt die 27-Jährige aber gar nicht getrennt, sondern polyamorös.

Brad Pitt soll mit dem halb so alten deutsch-polnischen Model Nicole Poturalski liiert sein. Diese Nachricht verbreitete sich am Donnerstag rasant - schließlich gehört der Schauspieler seit seiner Scheidung vor vier Jahren zu den begehrtesten Junggesellen Hollywoods.

Doch nicht nur Pitts neuer Beziehungsstatus sorgte für viele Schlagzeilen. Schließlich soll Poturalski übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits seit mehr als zehn Jahren mit Roland Mary, dem Besitzer des Berliner High-Society-Restaurants Borchardt, verheiratet sein und den siebenjährigen Sohn Emil haben.

Für dieses Gerücht spricht, dass die 27-Jährige unter dessen Nachnamen noch bei ihrer Modelagentur A Management geführt wird. Da sie in den sozialen Netzwerken allerdings ihren Geburtsnamen verwendet, wurde spekuliert, dass das Model und der Gastronom schon seit Längerem getrennt sind.

Wie die britische "Daily Mail" nun berichtet, sollen Poturalski und Mary allerdings gar nicht getrennt leben, sondern in ihrer Ehe ein Abkommen getroffen haben, das es beiden erlaubt, Beziehungen zu anderen Menschen zu führen.

"Er interessiert sich nicht für Eifersucht"

"Sie sind immer noch verheiratet, aber man könnte ihre Beziehung als offene Ehe bezeichnen", zitiert die "Daily Mail" eine namentlich nicht genannte Quelle. Mary sei "mehrere Male verheiratet" gewesen und habe fünf Kinder. "Er interessiert sich nicht für Negativität oder Eifersucht."

Die Quelle bestätigte zudem Berichte, wonach sich Pitt und Poturalski letztes Jahr in dem besagten Promi-Lokal kennengelernt hätten. Der Schauspieler sei im Rahmen der "Once Upon a Time ... in Hollywood"-Premiere in Berlin gewesen. "Brad geht schon seit Jahren ins Borchardt. Er kennt (den mutmaßlichen Ehemann) und Nicole war im Restaurant, als er kam, um seinen neuen Film zu feiern", berichtete der Insider weiter.

Im November 2019 wurde das mutmaßliche Paar erstmals gemeinsam gesehen, wie es sich während eines Konzerts von US-Rapper Kanye West im Hollywood Bowl in Los Angeles in der VIP-Box gemütlich machte. Am vergangenen Mittwoch wurden der 56-jährige und das 29 Jahre jüngere Model laut "Entertainment Tonight" knutschend am Flughafen in Paris gesichtet.

Wie seine mutmaßliche neue Freundin hat auch Pitt bereits polyamoröse Erfahrungen gesammelt. Ewige Treue sollen er und Ex-Frau Angelina Jolie, mit der Pitt von 2005 bis 2016 liiert war, sich bei ihrer Hochzeit 2014 zumindest nicht geschworen haben. Wie die Schauspielerin der Illustrierten "Das Neue" einst verriet, bezweifle sie, dass Treue für eine Beziehung zwingend nötig sei. "Weder Brad noch ich haben jemals behauptet, dass unser Zusammenleben bedeuten soll, aneinander gekettet zu sein. Wir achten darauf, uns nie gegenseitig einzuschließen."