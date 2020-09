Gerade erst wird bekannt, dass Boris Beckers Sohn Noah wieder frisch verliebt ist, da geht es Schlag auf Schlag. Jetzt soll sich der 26-Jährige mit seiner neuen Freundin bereits verlobt haben.

Seit gut vier Monaten soll Noah Becker, Sohn von Boris Becker und dessen Ex-Frau Barbara Becker, mit dem Model Dania Macias zusammen sein. Im Juni sah man die zwei gemeinsam bei einer "Black Lives Matter"-Demo in Berlin. Nun haben sie sich angeblich bereits verlobt.

Die Fragen aller Fragen hat der 26-jährige Musiker und Maler der Glücklichen laut "Bild"-Zeitung in einer Galerie in Salzburg gestellt, in der gerade seine Werke zu sehen sind. Einen Termin für die Hochzeit gibt es dem Bericht nach derzeit noch nicht. Eine Anfrage des Blattes dazu blieb unbeantwortet. "Mein Mandant äußerst sich nicht zu seinem Privatleben", hieß es nur seitens seines Anwalts Oliver Moser.

Vierjährige Beziehung gescheitert

Mit Tania war Noah Becker vorher zusammen. (Foto: imago images / ZUMA Press)

Vor seiner Beziehung mit Macias war Becker vier Jahre lang mit der niederländischen Künstlerin Taina Moreno zusammen. Auch über diese Liebe erfuhr die Öffentlichkeit nur wenig. Ab und an waren die zwei aber gemeinsam auf Events anzutreffen.

Seit Mitte August und noch bis Ende Oktober sind Noah Beckers Bilder aus der Reihe "The Land before Time" in der Rudolf Budja Galerie in Salzburg ausgestellt. Großformatige, farbenfrohe und ausdrucksstarke Bilder, die Geschichten und Referenzen aus dem Alltag des Künstlers erzählen.