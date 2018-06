Unterhaltung

Stars mit Stil: "Ocean's 8" Premiere in New York

Der Männerfilm - jetzt für Frauen. Logisch, dass da auch modisch neue Maßstäbe gesetzt werden. Bei der Premiere in New York ließen sich Rihanna, Sandra Bullock, Cate Blanchett und Anne Hathaway nicht lumpen und glänzten auch abseits der Leinwand.

"In "Ocean's 8" sind Schauspielerinnen versammelt, die für viele Zuschauer zu den schönsten Frauen der Welt zählen. Nicht nur Sandra Bullock und Anne Hathaway glänzten dann auch bei der Premiere des Streifens in New York City.

Bullock erschien in einem goldenen Dress von Elie Saab mit Fransen an den Schultern. Die lange, ärmellose Robe mit dem tiefen Ausschnitt bestach in der unteren Hälfte durch transparenten Stoff. Noch aufregender fiel das Kleid von Anne Hathaway aus.

Die Schauspielerin trug eine extrem weite schwarz-weiß-goldene Neckholder-Robe von Jean Paul Gaultier, die ab der Taille mit Mustern überzogen war. Große runde Ohrringe in Gold dienten als Accessoires. Cate Blanchett zeigte sich bei der Filmpremiere in einem dunklen Missoni-Anzug: Blazer und Hose waren mit funkelnden Steinen versehen. In einem grellen Grün leuchtete dagegen ihr "Ocean's 8"-Co-Star Sarah Paulson. Die 43-Jährige präsentierte ein ärmelloses Fransen-Kleid von Prada, während Helena Bonham Carter auf eine schwarze Robe mit Beinschlitz von Vivienne Westwood setzte.

In einer dunklen Robe erschien zudem Mindy Kaling, die für den großen Tag von Prabal Gurung eingekleidet wurde. Awkwafina legte einen Auftritt in einem weißen bodenlangen Outfit von Reem Acra hin. Superstar Rihanna ist ebenfalls in "Ocean's 8" zu sehen und versprühte auf der Premiere Glamour in einer lila, asymmetrischen Givenchy-Robe, von der Stoffbahnen in Glockenform nach unten hingen.

Darum geht's in "Ocean's 8"

In dem Film plant Debbie Ocean (Sandra Bullock) fast sechs Jahre ihren größten Coup. Für ihn braucht sie das bestmögliche Team - allen voran ihre Komplizin Lou Miller (Cate Blanchett). Gemeinsam rekrutieren die beiden weitere Spezialistinnen: Juwelierin Amita (Kaling), Trickbetrügerin Constance (Awkwafina), Hehler-Expertin Tammy (Paulson), Hackerin Nine Ball (Rihanna) und Modedesignerin Rose (Bonham Carter).

Sie wollen an Diamanten im Wert von 150 Millionen Dollar rankommen - diese Diamanten zieren den Hals der weltberühmten Schauspielerin Daphne Kluger (Hathaway), die der Mittelpunkt der diesjährigen Met Gala ist.

"Ocean's 8" läuft am 21. Juni 2018 in den deutschen Kinos an.

Quelle: n-tv.de