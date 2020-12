Vergangene Woche bestätigt Nathalie Volk ihre Beziehung zu dem in der Türkei lebenden "Hell's Angel"-Rocker Timur A. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Aus ihrer Liebe zu Frank Otto nur ein Gerücht. Jetzt haben sich die zwei zum ersten Mal gemeinsam zu dem Thema geäußert.

"Germany's next Topmodel"-Absolventin Nathalie Volk und Versandhaus-Erbe Frank Otto haben sich getrennt, so viel steht bereits seit vergangener Woche fest. Und Volk hat sich mit Miranda DiGrande nicht nur einen neuen Namen zugelegt, sondern mit dem türkischen Rocker Timur A. auch direkt mal einen neuen Freund. Jetzt sprachen die 23-jährige Volk alias DiGrande und der 40 Jahre ältere Otto zum ersten Mal gemeinsam über die Trennung. Der "Bild"-Zeitung sagte Otto: "Es geht uns beiden gut, wir verbleiben in Freundschaft!"

Am Bahnhof von Hamburg traf ein "Bild"-Reporter die beiden Seite an Seite. Otto brachte seine Ex-Verlobte gerade zum Zug. Wo es für sie hinging, verriet sie aber nicht. Nur so viel: "Ich wohne in Amerika. Da bleibe ich auch, das ist meine Heimat."

Kein Kommentar zum Neuen

Auf die Frage, ob er sehr traurig über die Trennung sei, sagte Otto: "Ja, aber wir gehen ja als Freunde auseinander." DiGrande habe er sogar schon in der Türkei besucht und dort auch ihren neuen Freund kennengelernt. Wie er ihn findet, möchte er aber nicht sagen: "Ich rede nicht gerne über Leute, die nicht anwesend sind." Otto und Volk hatten ihre Liebe Anfang 2016 bestätigt und sich 2018 verlobt.

DiGrande selbst bestätigte ihre Beziehung zu Timur A. vergangene Woche ebenfalls im Gespräch mit "Bild". "Timur und ich sind ein festes Paar", sagte sie. "Geld ist nicht alles, und ich werde in diesem und im nächsten Leben alles, was ich habe, für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist und ich mich beschützt bei ihm fühle. Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich respektiert und loyal ist."

Eine ähnliche Nachricht gab es dann auch noch mal für ihre Follower bei Instagram. Inklusive einem gemeinsam Foto mit Timur A., der zumindest bei der Polizei kein Unbekannter ist. Das "Hell's Angels"-Mitglied saß elf Jahre lang im Gefängnis, nachdem es 2009 in Deutschland einen Rocker der verfeindeten "Bandidos" mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet hatte. Vergangenes Jahr wurde er laut "Bild" in die Türkei abgeschoben.