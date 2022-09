(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Kurz vor dem Staatsbegräbnis von Elizabeth II. veröffentlicht der Buckingham-Palast ein bislang unter Verschluss gehaltenes Foto der Queen. Das Porträt stammt aus dem vergangenen Mai und zeigt die Monarchin mit Schmuckstücken, die sie einst von ihrem Vater bekam.

Das britische Königshaus hat vor dem heutigen Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. ein bisher nicht gezeigtes Foto der Königin veröffentlicht. Auf Instagram heißt es zu dem Porträt: "Es wurde in diesem Jahr anlässlich des Platinjubiläums Ihrer Majestät aufgenommen, da sie als erste britische Monarchin diesen Meilenstein erreichte." Nun werden "Millionen zusammenkommen, um an ihr bemerkenswertes Leben zu erinnern".

Die Queen war am 8. September auf ihrem Anwesen im schottischen Balmoral verstorben. Das Foto, das nun geteilt wurde, ist im Mai auf Schloss Windsor entstanden. Auf der Aufnahme lächelt die Königin in die Kamera. Sie trägt ein blaues Ensemble und ihre bekannte Perlenkette sowie Perlenohrringe. Zudem sind auf dem Bild Broschen zu sehen, die die Queen laut "Daily Mail" von ihrem Vater, Georg VI., zum 18. Geburtstag im Jahr 1944 geschenkt bekam. Aufgenommen wurde das Bild vom Fotografen Ranald Mackechnie, der auch das Porträt zum 70. Thronjubiläum anfertigte.

Das Staatsbegräbnis der Queen findet in London statt. In der Westminster Abbey werden zu der Trauerfeier zahlreiche Staatschefs und Royals erwartet. Beigesetzt wird die Monarchin anschließend in einer privaten Zeremonie auf Schloss Windsor neben ihrem Ehemann Prinz Philip.

RTL begleitet das Begräbnis ab 9 Uhr in der Sondersendung "Punkt 12 Spezial: Letzte Ehre für die Queen". Moderatorin Katja Burkard und Adelsexperte Michael Begasse melden sich aus dem Studio und liefern in zahlreichen Schalten zu den Korrespondenten vor Ort weitere Hintergründe zur Beisetzung.

Ab 15 Uhr zeigt der Sender das "Exclusiv Spezial: Letzte Ehre für die Queen - Die Welt verabschiedet sich von Queen Elizabeth II." mit Moderatorin Frauke Ludowig, Experte Begasse und Studiogast Guido Maria Kretschmer.

ntv zeigt um 10.30 Uhr und um 18 Uhr die Livesendung "Abschied von der Queen" aus London.

Alle weiteren Ereignisse zur Queen-Beerdigung können Sie in unserem Liveticker nachlesen.