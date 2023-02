Seit Beginn ihrer Beziehung sorgen Patricia Blanco und Andreas Ellermann immer wieder für Schlagzeilen. Nun aber soll es mit der Liebe vorbei sein. Zumindest, wenn es nach dem Moderator geht. Seine Freundin sieht das offenbar anders und lehnt eine Trennung ab.

Seit 2019 sind Patricia Blanco und Andreas Ellermann ein Paar. Doch nun scheint der Haussegen bei den einst so Verliebten ordentlich schief zu hängen. Das berichtet zumindest die "Bild"-Zeitung. Der Moderator will sich demnach von seiner Freundin trennen, aber die lässt das nicht so einfach zu.

Die 51-jährige Blanco und der fünf Jahre ältere Ellermann wollten im Urlaub im österreichischen Kitzbühel ihre Liebe retten, heißt es weiter. Allerdings ohne Erfolg. Wie zuletzt häufiger kam es auch dort zum Streit, sodass Ellermann nach der Rückkehr ins heimische Hamburg per Instagram-Story das Aus der Beziehung verkündete.

"Ich habe dich so geliebt und bin leider enttäuscht worden. Ich weine nur noch. Ich habe alles gegeben und doch verloren", zitiert ihn das Blatt und hakte persönlich bei ihm nach. Da fügte er hinzu: "Es geht nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr."

"Ich trenne mich nicht"

Kennengelernt hatten sich die zwei bei einer Spendengala in Schleswig-Holstein. Seither machten die Tochter von Roberto Blanco, die bei Realityshows wie "Promis unter Palmen" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mitwirkte, und der mehrfache Millionär immer wieder Schlagzeilen. Mal wegen eines Busenblitzers, dann, weil sie bei einer Spendenaktion einen Obdachlosen vorführten. Zudem sollen sie sich gleich mehrfach verlobt haben, doch warf die 51-Jährige einmal sogar ihren 6000 Euro teuren Ring vor lauter Wut auf Ellermann ins Meer.

Während des OP-Marathons aufgrund ihres zuvor von einem Arzt verpfuschten Busens stand der Entertainer seiner Freundin jedoch stets zur Seite. Außerdem soll er sich rührend um ihre 86-jährige Mutter Mireille gekümmert haben. Kürzlich aber erlitt der 56-Jährige eine Herzattacke. Vielleicht auch deswegen sagte er jetzt der "Bild"-Zeitung: "Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich habe keine Kraft mehr."

Patricia Blanco will sich jedoch nicht so schnell geschlagen geben. Sie wiederum erklärte dem Blatt: "Auch ich habe Fehler gemacht, mache jetzt eine Therapie. Aber ich trenne mich nicht! Andreas ist der Mann, den ich liebe und eines Tages heiraten möchte." Zumindest für sie ist das letzte Wort in dieser Sache also noch nicht gesprochen. Und vielleicht ist tatsächlich eine Versöhnung in Sicht. Zumindest gab es zum Valentinstag rote Rosen, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt.