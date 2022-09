Die einen - wie etwa Eva Mona Rodekirchen alias Maren Seefeld - gehen. Die anderen kommen: Schauspieler Patrick Fernandez wird demnächst als eine der Hauptfiguren bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" anheuern. Erfahrung hat er bereits als Telenovela-Star in Mexiko.

Das Ensemble von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) bekommt ab Herbst Verstärkung. Patrick Fernandez übernimmt in dem Erfolgsformat eine Hauptrolle und wird laut RTL sicher "einige Herzen im Kolle-Kiez zum Schmelzen bringen".

Der 37-Jährige war schon jahrelang in Mexiko in verschiedenen Rollen zu sehen. Mit seinem Engagement bei GZSZ gehe "nun ein Kindheitstraum in Erfüllung", schwärmt der Schauspieler im Interview mit dem Sender. Welche Rolle er verkörpern wird und wann genau er den Weg in den Kolle-Kiez findet, steht allerdings noch nicht fest.

Zwischen Berlin und Mexiko

Geboren wurde Fernandez 1985 in Berlin. Dort ist er auch aufgewachsen. Seine zweite Heimat ist jedoch Mexiko. Dort habe er inzwischen rund die Hälfte seines Lebens verbracht, heißt es. Mit Theaterspielen habe der Deutsch-Mexikaner angefangen, ehe er erfolgreich eine Ausbildung als Schauspieler abgeschlossen habe. "Danach folgten eine Schauspiel- und Medienkarriere sowie verschiedene Rollen in Telenovelas in Mexiko", berichtet das neue GZSZ-Gesicht.

Insgesamt zehn Jahre war Fernandez in Telenovelas zu sehen. Danach habe er eine "kleine Identitätskrise" gehabt und sei einfach in die mexikanische Stadt Cancún gezogen, plaudert er aus. "2015 kam ich dann für einen Film nach Deutschland - hinter der Kamera."

Seine erste "deutsche Erfahrung" vor der Kamera sei hingegen "Hotel Heidelberg" gewesen, so Fernandez. Darin spielte er 2019 den Koch John Lindquist. Danach war er 2020 im ZDF-Film "Ein Sommer in Andalusien" zu sehen.

Privat ist er glücklich verheiratet

Zwar soll Fernandez im Kolle-Kiez für Furore sorgen. Privat sei er allerdings bereits seit "sieben Jahren glücklich verheiratet", verrät der Schauspieler.

Während sich Fernandez auf seine neue Rolle freut, müssen sich die Fans von GZSZ gleichzeitig auch auf einen Abschied gefasst machen. So kündigte Eva Mona Rodekirchen zu Beginn der Woche an, ihre Rolle als Maren Seefeld nach rund zwölf Jahren an den Nagel zu hängen. Schon am 15. September läuft die letzte Folge mit ihr. Allerdings schloss Rodekirchen ein späteres Comeback nicht aus.