Seit Wochen trägt Iris Klein ihre Beziehungsprobleme in aller Öffentlichkeit aus. Nun platzt ihrem Ehemann Peter, dem sie Untreue unterstellt, der Kragen. Allerdings passiert das nicht aufgrund der Anschuldigungen seiner Frau, sondern wegen der Kommentare fremder Menschen zu dem intimen Thema.

Immer wieder kann man in den sozialen Medien mitlesen, wenn sich junge Influencer-Paare trennen. Seit fast drei Wochen lässt aber auch die 55-jährige Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser, ihre Follower umfangreich an ihren Beziehungsproblemen teilhaben. Nun geht der Streit um eine angebliche Liaison ihres Ehemannes Peter Klein mit Yvonne Woelke, Freundin von Dschungelkönigin Djamila Rowe, in die nächste Runde. Dem mutmaßlichen Ehebrecher platzt der Kragen angesichts der Nachrichten, die er seit Beginn der öffentlichen Vorwürfe über die sozialen Medien erhält.

Eben dort hat er nun mehrere Videos hochgeladen, in denen er sich an all die Menschen wendet, die eine Stellungnahme von ihm fordern. Zunächst bekommt in den in seiner Instagram-Story hochgeladenen Clips aber die Presse ihr Fett weg. So wirft er unter anderem der "Bild"-Zeitung mangelnde Recherche vor. Dort sei behauptet worden, Peter Klein wäre 63 Jahre alt. Geboren wurde er jedoch 1967, womit er erst 55 ist. Und auch sonst sei dort "viel, viel Müll" zu lesen, "weit ab von dem, was wirklich passiert ist, weit ab von dem, was Realität ist". Das wüssten laut Klein nämlich nur "ganz, ganz wenige Personen, aber bestimmt keine Zeitungen und keine Onlineportale".

"Verschont mich mit eurer Wahrheit"

Dann wendet sich Peter Klein an jene Leute, die sich über ihn "ein Urteil bilden", ohne ihn persönlich zu kennen. Menschen, die ihm Hassnachrichten schrieben und meinten, er solle sich was schämen. Klein denkt, dass sich vielmehr diese Personen schämen sollten für ihr Verhalten. Man könne sich ja eine Meinung bilden, "aber man sollte sie dann für sich selbst behalten und nicht in die Öffentlichkeit hinausposaunen in der Hoffnung, damit Aufmerksamkeit zu generieren", findet der 55-Jährige. Ein Ratschlag, den er sicherlich auch seiner Ehefrau schon gegeben haben dürfte, die überhaupt erst damit anfing, ihre Follower mit der intimen Dreiecksgeschichte zu konfrontieren. Nun bittet Peter Klein seine Follower, ihn mit "ihrer Wahrheit" und ihren Kommentaren zu verschonen.

Die von vielen offenbar geforderte Stellungnahme zu den Ereignissen im australischen Versace-Hotel, in dem Peter Klein seine Frau mit Yvonne Woelke betrogen haben soll, verweigert er. Er sei niemandem Rechenschaft schuldig. Final bedankt sich Klein dann aber auch noch bei jenen Usern, die ihm Mut zusprächen und sogar ihre Hilfe anböten.

Peter und Iris Klein sollen derzeit auf Mallorca die Ereignisse aufarbeiten und Gespräche darüber führen, wie es für sie nach all dem Drama weitergehen kann. Wie die von Peter Klein kritisierte "Bild"-Zeitung berichtet, holte der 55-Jährige seine Ehefrau vor Kurzem aus einer Zahnklinik ab. Im Auto soll sich Iris Klein auf die Rückbank gelegt haben, um so den Paparazzi keine Bilder für weitere Spekulationen zu liefern. Auf dem Instagram-Account der Katzenberger-Mutter ist es gerade jedenfalls auffallend still.