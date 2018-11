Unterhaltung

Lebensgefährtin 38 Jahre jünger: Peter Maffay ist mit 69 Vater geworden

Zum alten Eisen gehört Peter Maffay noch lange nicht. Nun darf sich der Musiker erneut den Vaterfreuden hingeben - mit fast 70 Jahren. Mit seiner 31-jährigen Lebensgefährtin hat der Tabaluga-Schöpfer nun ein Töchterchen bekommen.

Der deutsche Rockmusiker Peter Maffay ist im Alter von 69 Jahren noch einmal Vater geworden. Diese Nachricht bestätigte Maffays Büro. Die 31 Jahre alte Lebensgefährtin des Sängers hat am vergangenen Wochenende in Bayern ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht.

Maffay hatte sich im Dezember 2015 nach zwölf Jahren Ehe von seiner vierten Frau Tanja getrennt. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung nannte er damals die Mutter seiner neugeborenen Tochter als Trennungsgrund. "Ich hatte im Oktober eine Begegnung, die mich sehr fasziniert hat", sagte der Rockmusiker damals. Daraus sei eine tiefe Zuneigung entstanden, die er und seine neue Lebensgefährtin Hendrikje sehr ernst nehmen würden.

Im März 2016 hatte sich das verliebte Paar dann beim "Partnertag" von Maffays Tabaluga-Stiftung in München zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. "Meine Freundin und ich leben jetzt in Tutzing", ließ er damals die Gäste wissen. Und gab noch eine weitere Information preis: "Wir gestalten unsere Tage und Aktivitäten zusammen". Seine Freundin Hendrikje sagte damals: "Ich bin ein Teil von Tabaluga." Am meisten Spaß mache der ehemaligen Lehrerin dabei "die Arbeit mit den Kindern".

Für den Tabaluga-Schöpfer ist es bereits das dritte Kind. In erster Ehe mit adoptierte er eine Tochter, mit seiner vierten Frau bekam er 2003 einen Sohn.

Quelle: n-tv.de