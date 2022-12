Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa sind in ihrer Beziehung schon durch so manche Höhen und Tiefen gegangen. Kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes sollte aber bei den beiden eigentlich endlich eitel Sonnenschein herrschen. Doch es hakt noch immer.

Von Anfang an gleicht die Beziehung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa einer emotionalen Achterbahnfahrt. Auf ihr erstes Techtelmechtel 2020 folgt zunächst ein ewiges Hin und Her, bis im Juni 2022 endlich festzustehen scheint: Ja, die beiden haben sich ein für alle Mal zusammengerauft und planen, fortan Hand in Hand durchs Leben zu gehen. Erst recht, nachdem nur zwei Monate später bekannt wurde, dass die beiden nun auch noch ein gemeinsames Kind erwarten.

Doch Pustekuchen! Sogar noch kurz vor der Geburt, mit der Anfang 2023 zu rechnen ist, fliegen zwischen dem einstigen Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" und der Influencerin gelegentlich die Fetzen. Das haben die beiden nun höchstselbst in einer neuen Folge ihres Podcasts "On/Off" ausgeplaudert.

So berichtet Rypa von einem Vorfall, bei dem sie tatsächlich "das erste Mal Angst" gehabt habe vor ihrem Freund, mit dem sie seit Anfang November auch verlobt ist. Sie sei von seinem Verhalten "richtig schockiert" gewesen, verrät die 27-Jährige. Und auch Lombardi räumt ein: "Ich bin ausgerastet, Leute."

"Willst du mich verarschen?"

Stein des Anstoßes soll ein Wasserbehälter gewesen sein, der zu einem Trockner im Haushalt des Paares gehört. "Der wiegt, wenn er voll ist, drei, vier Kilo", weiß Lombardi zu berichten. Zu schwer für seine Partnerin, wie er findet, zumal ihr wegen Komplikationen in der Schwangerschaft strikte Bettruhe verordnet worden sei. Doch Rypa packte trotzdem an. "Die kommt so raus, ganz stolz, und trägt das Ding", erklärt Lombardi. Da sei es mit ihm durchgegangen: "Willst du mich verarschen?"

Die Rechtfertigung seiner Freundin, dass der Behälter doch gar nicht so schwer sei, wollte Lombardi nicht gelten lassen. "Das ist mir scheißegal, ob das schwer ist oder nicht. Ruf mich und ich trag' die Scheiße", habe er ihr zu verstehen gegeben, erinnert er sich. Nach dem "Rambazamba" habe schließlich dicke Luft geherrscht. Rypa sei "ein bisschen sauer" auf ihn gewesen und habe nicht mehr mit ihm geredet, so Lombardi. Aber inzwischen scheinen die Wogen wieder geglättet zu sein. Oder vielleicht doch nicht?

Lombardi fehlt plötzlich in der Bio

Das zumindest mutmaßen einige Beobachterinnen und Beobachter nach einem Blick auf den Instagram-Account der Influencerin, hat Rypa ihren Verlobten doch glatt aus ihrer dortigen Biografie entfernt. Zuvor hatte sie den 30-Jährigen noch mit einem "P" und einem liebevollen Emoji verlinkt.

Lombardi wiederum postete am Mittwochabend in einer Instagram-Story einen Beitrag, der ganz und gar nicht den Anschein erweckt, als würde etwas im Argen liegen. In dem Clip sind Rypa und sein Sohn Alessio, der aus seiner Ehe mit Sarah Engels stammt, beim Marshmallow-Braten zu sehen. Bekanntlich wird ja nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und so lösen sich die Gerüchte um eine Liebeskrise der beiden ja vielleicht auch schon bald wieder in Luft auf.