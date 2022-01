Noch immer ist unklar, was genau am Abend des 4. Oktober in einem Leipziger Hotel geschah. Gil Ofarim bleibt dabei, er sei dort antisemitisch beleidigt worden. Angestellte und Zeugen bestreiten dies. Kann nun die Jacke des Sängers bei der Aufklärung helfen?

Zunächst einmal klingt das skurril. Doch die Ermittler im möglichen Antisemitismus-Skandal um Gil Ofarim erhoffen sich wohl tatsächlich, dass die Lederjacke des Sängers etwas mehr Licht ins Dunkel bringen kann. Deshalb habe die Kriminalpolizei das Kleidungsstück sichergestellt, meldet die "Bild"-Zeitung.

Hintergrund der Aktion sind die Aufnahmen einer Überwachungskamera vom 4. Oktober 2021. Auf diesen ist die Kette mit dem Davidstern, die Ofarim zu diesem Zeitpunkt getragen haben will, nicht zu sehen. Doch just wegen dieses Schmuckstücks mit dem jüdischen Symbol sei er an dem Abend von einem Mitarbeiter des Leipziger Hotels "The Westin" antisemitisch beleidigt worden, beteuert der Sänger. Möglicherweise sei die Kette unter seiner Jacke so verrutscht, dass sie auf den Kamerabildern nicht zu erkennen sei, erklärt er.

Nach "Bild"-Informationen stellten die Ermittler die strittige Szene in dem Hotel nun nach. Demnach legte ein Fahnder dabei die Lederjacke ebenso an wie eine Kette mit einem Davidstern. Dies habe Aufschluss darüber geben sollen, ob der Schmuck beim Gestikulieren tatsächlich so verrutschen kann, dass er nicht mehr zu sehen ist.

Ermittlungen vor dem Abschluss

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten das Geschehen in dem Hotel bereits Anfang Dezember erstmals nachstellen lassen. Ein Digital-Forensiker habe dies angeregt, sagte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz im RTL-Gespräch. Die Auswertung der Untersuchungen liege noch nicht vor, werde aber in den nächsten Tagen erwartet. "Die Ermittlungen sind weitgehend abgeschlossen", so Schulz. Er rechne damit, dass die Anwälte beider Parteien Ende Januar Akteneinsicht bekämen.

Ofarims Antisemitismus-Vorwurf gegen einen Mitarbeiter des Hotels hatte vergangenes Jahr für viel Aufsehen gesorgt. Der beschuldigte Angestellte weist die Anschuldigungen des 39-Jährigen jedoch zurück. Auch Zeugen des Geschehens sollen Ofarims Darstellung nicht bestätigt haben. Der Sänger wiederum beteuert, nicht gelogen zu haben.

Zuletzt meldete sich Ofarim nach längerer Funkstille an Neujahr wieder auf seiner Instagram-Seite zu Wort. "Wie ihr wisst, habe ich mich nach dem Vorfall in Leipzig zurückgezogen. Aus Respekt vor allen Beteiligten werde ich dies auch weiterhin tun, bis die unabhängigen Ermittlungen der Kripo Leipzig abgeschlossen sind und etwas mehr Klarheit herrscht", schrieb er dort.