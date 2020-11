Vom Kino-Liebling zum Badboy? Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Moritz Bleibtreu betrunken am Steuer einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen haben. Nur durch Zeugenaussagen sei der Schauspieler ausfindig gemacht worden, heißt es. Nun soll die Polizei gegen den 49-Jährigen ermitteln.

Er gehört zu den sympathischsten und beliebtesten Schauspielern Deutschlands - doch nun könnte Moritz Bleibtreu eine Menge Ärger am Hals haben. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der 49-Jährige am Mittwochabend in Reinbek bei Hamburg mit seinem Audi A7 gegen eine Begrenzungsmauer gefahren sein und dabei noch zwei Verkehrsschilder beschädigt haben. Daraufhin sei er mit seinem Wagen vom Unfallort geflüchtet, heißt es weiter.

Zeugen, die den mutmaßlichen Unfall beobachtet hatten, sollen sich das Nummernschild des Unfallfahrers gemerkt und die Polizei verständigt haben. Als die Ermittler kurz darauf zur dazugehörigen Adresse fuhren, sollen sie zunächst den beschädigten Wagen sichergestellt haben. Bleibtreu öffnete ihnen demnach die Tür.

Fuhr Bleibtreu ohne Erlaubnis?

Doch damit nicht genug: Laut dem Bericht soll der "Lola rennt"-Star unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Zumindest hätten die Beamten Atemalkoholgeruch festgestellt und ihm später auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ob ein Ergebnis bereits vorliegt, ist nicht bekannt.

Ebenfalls nicht hinreichend geklärt ist, ob Bleibtreu wirklich am Steuer saß. Besonders pikant: Der 49-Jährige besitzt derzeit laut "Bild" keine gültige Fahrerlaubnis. Der Schauspieler streitet übereinstimmenden Medienberichten zufolge sämtliche Vorwürfe ab. Gegen ihn seien aber Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Beleidigung eingeleitet worden. Moritz Bleibtreu selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert.