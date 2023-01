Noch bevor die Memoiren von Prinz Harry erschienen sind, sickern Tag für Tag neue Details an die Öffentlichkeit. Ein weiteres Geheimnis, das der abtrünnige Prinz laut einer britischen Zeitung darin preisgibt: Bei seiner Hochzeit mit Meghan ist nicht sein Bruder William Trauzeuge gewesen.

Prinz William soll einem Bericht zufolge in Wahrheit nicht Trauzeuge bei der Hochzeit seines kleinen Bruders Harry mit der US-Schauspielerin Meghan Markle 2018 gewesen sein. Das schreibt Prinz Harry nach Angaben der britischen Zeitung "Mirror" in seinen Memoiren "Spare" ("Reserve"), die am Dienstag offiziell erscheinen. "Die Königsfamilie verkündete, dass Willy Trauzeuge sei, wie sie es auch mit mir gemacht hatte, als er und Kate heirateten."

Während des Traugottesdienstes stand William seinem Bruder Harry auch zur Seite. Doch offenbar nur zum Schein: Tatsächlich habe er sich einen "alten Freund" als Trauzeugen ausgesucht, so Harry im Buch. Am Abend vor seiner Hochzeit sei er mit Freunden in einem Hotel zusammen gewesen, schildert Harry den Angaben zufolge weiter.

RTL und ntv zeigen Harry-Interview RTL hat sich die Senderechte am 72-minütigen Interview mit Prinz Harry vom britischen Sender ITV gesichert. Das Gespräch wird am Montag (9. Januar) um 17 Uhr bei RTL im Rahmen der Sendung "Exclusiv Spezial: Harry - Das Interview" gezeigt. Moderatorin Frauke Ludowig und Adelsexperte Michael Begasse liefern in der Sondersendung Einordnungen. Das Interview wird außerdem in voller Länge am Montag bei ntv in einem "News Spezial: Harry - Das Interview" um 20.15 Uhr sowie bei Vox in einem "Prominent Spezial. Harry: Das Interview" um 23.15 Uhr zu sehen sein.

Auch William sei eingeladen gewesen, habe aber abgelehnt. "Hat er geschmollt, weil er nicht mein Trauzeuge war?", spekuliert Harry laut "Mirror" in seinen Memoiren. William habe seine Abwesenheit dagegen mit familiären Verpflichtungen begründet.

"Unverschämten Lüge"

Zuvor hatte Harry seinem Bruder einem "Mirror"-Bericht vom Freitag zufolge vorgeworfen, er habe bei Williams Hochzeit mit Kate 2011 für die öffentliche Show herhalten müssen, während die besten Freunde seines Bruders die wahren Trauzeugen gewesen seien. Er sei gezwungen worden, bei der "unverschämten Lüge" mitzuspielen.

Weil Prinz Harrys Memoiren am Donnerstag kurzzeitig bereits in mehreren Buchhandlungen in Spanien erhältlich waren, konnten sich britische Medien Exemplare sichern und schon vor dem offiziellen Erscheinen am Dienstag pikante Details veröffentlichen.