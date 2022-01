Vor zwei Jahren kehrt Prinz Harry der britischen Königsfamilie den Rücken. Das ändert allerdings nichts an seinem Bekanntheitsgrad und der damit einhergehenden Bedrohung für ihn und seine Familie. Den ihm verweigerten Polizeischutz will Harry nun einklagen.

Weil er und seine Familie bei Besuchen in Großbritannien keinen Polizeischutz erhalten, hat Prinz Harry laut Medienberichten gedroht, die britische Regierung zu verklagen. Seine Anwälte soll der Herzog von Sussex beauftragt haben, rechtliche Schritte zu prüfen, weil ihm das Königreich Leibwächter verweigere, berichtet die "Daily Mail". Sollte keine Einigung erzielt werden, könnte der Streit gerichtlich ausgefochten werden.

Die Erklärung von Harrys Anwälten: "Prinz Harry hat bei der Geburt ein Sicherheitsrisiko fürs Leben geerbt. Er bleibt Sechster in der Thronfolge, leistete zwei Einsätze im Kampfdienst in Afghanistan und in den letzten Jahren war seine Familie gut dokumentierten Bedrohungen durch Neonazis und Extremisten ausgesetzt", zitiert die Zeitung aus einem Schreiben. Zwar hatte Prinz Harry vor zwei Jahren der Königsfamilie den Rücken gekehrt, doch nach Ansicht seiner Rechtsvertreter ändere dies nichts an seiner royalen Bedeutung ebenso wenig wie an den Bedrohungen für sich und seine Familie.

Harry und seine Frau Meghan Markle leben derzeit in Kalifornien und bezahlen laut den Anwälten ihre Leibwächter aus eigener Tasche. Diese könnten allerdings nicht den notwendigen Schutz in Großbritannien gewährleisten im Gegensatz zur Polizei. Harrys Angebot, für die Polizeieinsätze selbst aufzukommen, sei jedoch abgelehnt worden, heißt es.

Auslöser für den Streit und die drohende Klage war nach Angaben der "Daily Mail" der fehlende Polizeischutz am Ende einer Wohltätigkeitsveranstaltung nach der Enthüllung des Diana-Ehrenmals im Juli 2021. "Das Vereinigte Königreich wird immer die Heimat von Prinz Harry sein und ein Land, in dem er möchte, dass seine Frau und seine Kinder sicher sind. Mit dem fehlenden Polizeischutz geht ein zu großes persönliches Risiko einher", schreiben Harrys Anwälte.