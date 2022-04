Keine drei Jahre alt ist Prinz Harrys Sohn Archie, große Pläne hat er aber jetzt schon. Bei der Eröffnungsrede der Invictus Games in Den Haag spricht der Herzog von Sussex über die Traumberufe seines Sprösslings. An manchen Tagen wolle Archie etwa Pilot werden - vielleicht sogar im Helikopter wie Harry selbst.

Bei seiner Rede bei der Eröffnungsfeier der Invictus Games in Den Haag hat Prinz Harry mit rührenden Worten über die möglichen Zukunftspläne seines Sohnes Archie gesprochen. Dabei verriet er nicht nur, welche Berufe seinem Spross bisher vorschweben, sondern auch, welchen wichtigen Rat er ihm für die Zukunft mitgegeben hat.

Archie, der Anfang Mai drei Jahre alt wird, wolle "an manchen Tagen ein Astronaut, an anderen ein Pilot" werden. "Natürlich ein Helikopterpilot", scherzte der Herzog von Sussex in Anspielung auf seine eigene Militärkarriere. An anderen Tagen wolle Archie die Zeichentrickfigur "Kwazii von den 'Oktonauten'" sein, so Harry weiter. "Wer jetzt lacht, hat es gesehen."

Prinz Harry teilte auch den Rat, den er seinem Sohn mit auf den Weg gegeben hat, mit dem Publikum: "Ich erinnere ihn daran, dass es, egal was man später werden möchte, der Charakter ist, der am wichtigsten ist." Anschließend richtete sich der Herzog von Sussex an die Athletinnen und Athleten im Publikum und sagte: "Und nichts würde seine Mama und mich stolzer machen, als wenn er den Charakter derer hätte, die wir heute hier sehen."

Die von Harry initiierten Invictus Games, in denen kriegsversehrte Sportler in verschiedenen Disziplinen bis zum 22. April gegeneinander antreten, fanden erstmals 2014 in London statt und gelten als Herzensangelegenheit des Royals. "Invictus ist praktisch seine Familie. Er ist zurück unter seinen Leuten, er ist zurück in einem Umfeld, das ihm wichtig ist und das sich natürlich für ihn anfühlt", sagte der 35 Jahre alte, britisch-südafrikanische Veteran Jaco van Gaas, der am Ostersonntag mit Harry und Meghan in Den Haag die Spiele verfolgte, der Nachrichtenagentur PA. Dass Prinz Harry nach dem Bruch mit dem Königshaus seine militärischen Titel abgeben musste, soll den Royal Beobachtern zufolge geschmerzt haben. "Beim Militär ist es leicht zu vergessen, wer ich bin", sagte er damals.