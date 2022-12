Der eine überzeugt mit seinem künstlerischen Talent, der andere verbreitet mit seinem Auftreten gute Laune: Zur Weihnachtszeit richtet sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf die kleinen britischen Prinzen George und Louis. Insbesondere der älteste Spross von William und Kate löst Begeisterung aus.

Mit einem selbst gemalten Bild eines Rentiers hat der britische Prinz George sein künstlerisches Talent gezeigt. Der offizielle Account seiner Eltern, Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate, twitterte das Gemälde. "Frohe Weihnachten!", hieß es dazu - samt des Hinweises: "gemalt von George". Bis zum Nachmittag hatten bereits Zehntausende Nutzer den Beitrag gelikt. Er zeigt ein Rentier von vorne, mit einem Schneeklecks auf der Schnauze sowie jeweils einem Rotkehlchen auf Geweih und Schulter.

"Das Kind hat Talent", schrieb eine Userin. Medien kommentierten, der künftige Monarch haben sein Talent womöglich von Großvater König Charles III. geerbt. "Die Malerei liegt in der Royal Family", meldete die Nachrichtenagentur PA. Erst vor Kurzem waren 79 Aquarelle des Staatsoberhaupts in London ausgestellt worden. Im Oktober hatte das Auktionshaus Bonhams einen Druck eines Gemäldes von Charles für mehr als 5700 Pfund (6400 Euro) versteigert. Der König hatte einst erzählt, er finde das Malen so entspannend, dass es ihn "in eine andere Dimension" transportiere.

Prinz Louis zeigt sich in Shorts

Auch der jüngere Bruder des neunjährigen George, Prinz Louis, sorgte am Wochenende für Begeisterung. Der Vierjährige nahm erstmals an den Feierlichkeiten der Royals am ersten Weihnachtsfeiertag in Sandringham teil und zeigte sich dabei auf dem Weg zum Gottesdienst auch den Fotografen und Kameraleuten. Schon beim Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II., das im Juni gefeiert wurde, war Prinz Louis der heimliche Star der Königsfamilie. Mit seinen Gesten und Grimassen stahl er seiner berühmten Verwandtschaft die Show.

Etwas ruhiger zeigte sich der jüngste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate nun in Sandringham. Zusammen mit seinen Eltern, seinem Bruder Prinz George, seiner siebenjährigen Schwester Prinzessin Charlotte sowie Großvater König Charles III. und Königsgemahlin Camilla führte er die Riege der hochrangigen Royals an.

Obwohl er zuvor noch nie an einem Weihnachtsspaziergang der Royals teilgenommen hatte, zeigte Louis gekonnt ein breites Lächeln für die Fotografen. Nach dem Gottesdienst holte sich der Vierjährige ein kleines Weihnachtsgeschenk von einem Royal-Fan am Wegesrand ab. Prinz Louis präsentierte bei seinem Auftritt in Sandringham einen dunklen Mantel und Shorts, die traditionell von jungen Royals bis zum Alter von acht Jahren getragen werden. Charlotte kam in einem burgunderfarbenen Mantel, George in Anzug und Krawatte.