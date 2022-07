"Mit großer Freude verleihe ich im Namen einer dankbaren Nation das Georgskreuz an die nationalen Gesundheitsdienste des Vereinigten Königreichs", heißt es zu dieser Aufnahme im Instagram-Account des britischen Königshauses.

Elizabeth II. empfängt Vertreterinnen des britischen National Health Service, um ihnen das Georgskreuz zu verleihen. Es ist die höchste zivile Auszeichnung für Tapferkeit im Vereinigten Königreich. Unter den Geehrten ist die Krankenschwester, die im Dezember 2020 weltweit die erste Corona-Impfung verabreicht hatte.

Die britische Königin Elizabeth II. hat gemeinsam mit ihrem Sohn Prinz Charles Vertreterinnen und Vertreter des National Health Service (NHS) auf Schloss Windsor empfangen. Die 96-jährige Queen zeichnete das Gesundheitssystem Großbritanniens mit dem Georgskreuz aus. Das "George Cross" ist die höchste zivile Auszeichnung für Tapferkeit im Vereinigten Königreich.

Der Palast veröffentlichte einige Eindrücke von der Audienz auf Instagram und erklärte, dass mit dem Georgskreuz die Anstrengungen aktueller und vergangener Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aller Fachbereiche und aller vier Nationen anerkannt werden sollen. Es sei erst das zweite Mal während der langen Herrschaft von Queen Elizabeth II., dass die Auszeichnung einer Organisation oder Gruppe von Menschen verliehen werde, heißt es.

Unvergesslicher Tag für May Parsons

Der 73-jährige Thronfolger Prinz Charles war bei der Zeremonie an der Seite seiner Mutter. Ob die betagte Monarchin, die zuletzt immer wieder an Mobilitätsproblemen litt, den Termin tatsächlich wahrnehmen können würde, war bis kurz vor der Verleihung unsicher.

Unter den anwesenden Vertreterinnen des britischen Gesundheitssystems befand sich auch May Parsons. Die Krankenschwester hatte im Dezember 2020 einer damals 90-jährigen Britin weltweit die erste Corona-Impfung außerhalb der vorangegangenen Studien verabreicht.

Elizabeth II. mit der Krankenschwester May Parsons, die die erste Corona-Impfung verabreicht hatte. (Foto: IMAGO/i Images)

In einer Mitteilung des NHS erklärt Parsons, dass es für sie eine Ehre gewesen sei, die unzähligen Mitarbeiter des National Health Service zu repräsentieren. Damals die erste Impfung verabreichen zu dürfen, sei "ein maßgeblicher Moment gewesen, der mich so stolz auf alles, was wir als medizinisches Fachpersonal tun, gemacht hat". Auch das Treffen mit der Königin sei eine Erfahrung, die man nur einmal im Leben mache. Diesen Tag werde sie niemals vergessen.