Queen-Sargträger kehren in den Irak zurück

Kampf gegen den IS

Kampf gegen den IS Queen-Sargträger kehren in den Irak zurück

(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Unter den Blicken von Millionen Menschen tragen acht Soldaten der Queen's Company den 230 Kilo schweren Sarg von Queen Elizabeth II. durch London. Für ihren Einsatz winkt ihnen nun der Orden des Britischen Empire. Doch erstmal müssen sie zurück in den Irak.

Noch vor zehn Tagen trugen sie den Sarg der verstorbenen Queen Elizabeth II. von der Westminster Abbey bis zum Wellington Arch und bei der Trauerfeier in Windsor. Nun müssen die acht jungen britischen Soldaten ihre Sachen packen. Denn in wenigen Tagen fliegen sie zurück in den Irak, wo sie derzeit im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) stationiert sind.

Wie "The Express" berichtet, gehören die Soldaten der Queen's Company, der Grenadier-Garde des 1. Bataillons, an. Sie beschützen einen Luftwaffenstützpunkt im Norden Iraks, von dem aus sowohl britische als auch US-Spezialeinheiten tiefe Infiltrationsoperationen im Irak und in Syrien durchführen. Zudem bilden sie irakische Sicherheitskräfte aus. Für das Staatsbegräbnis der Königin seien sie eigens nach Großbritannien eingeflogen worden.

Die Queen's Company bekommt die größten und klügsten Mitglieder jedes neuen Regiments. Der jüngste der Sargträger ist gerade einmal 19 Jahre alt. Sie seien "in erster Linie kämpfende Soldaten", zitiert "The Express" eine hochrangige, aber namentlich nicht genannte Quelle innerhalb der Armee. Es sei aber "dieser scharfe Kontrast, den die Männer so anziehend finden. Wenn sie nur zeremonielle Aufgaben wahrnehmen würden, würde das meiner Meinung nach seinen Glanz verlieren."

Winkt der Orden des Britischen Empire?

Von zwölf Grenadieren, die zur Auswahl standen, wurden schließlich acht für die letzte Ehre gewählt. Die Entscheidung darüber durfte Company Sergeant Major Dean Jones treffen. Er dient der britischen Armee bereits seit 19 Jahren und hat jeweils zwei Einsätze in Afghanistan und im Irak hinter sich. "Jones war maßgeblich daran beteiligt, sie zusammenzubringen. Er ist ein bescheidener, aber brillanter Mann", so die anonyme Quelle über den Soldaten, der vorn links am Sarg stand.

Berichten zufolge erhielten die Sargträger erst kurz vor Abflug Bescheid über ihren Einsatz in London. Nach der Landung hatten sie kaum sechs Stunden Zeit, um sich die Haare schneiden zu lassen, bevor sie mit den Proben begannen. Auch ihren Familien hätten sie nichts davon erzählen dürfen, heißt es. Diese hätten davon erst aus den Medien erfahren, als sie Schnappschüsse der Proben sahen.

Stolz sind nun aber nicht nur die Angehörigen, auch bei vielen Politikern, Militärs und Prominenten haben die Soldaten Eindruck hinterlassen - schließlich mussten sie einen bis zu 230 Kilo schweren Sarg auf ihren Schultern stemmen. So werden nun Forderungen laut, die Sargträger zu Mitgliedern des Orden des Britischen Empire (MBE) zu ernennen. Ungewöhnlich wäre das nicht. Bereits 1965 wurde den Sargträgern des verstorbenen Premierministers Winston Churchills diese Ehre erwiesen.