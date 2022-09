Seit mehr als 30 Jahren steht der Sarg bereit, in dem die verstorbene Königin Elizabeth II. nun beerdigt wird. Ein spezieller Materialmix soll ihre sterblichen Überreste luftdicht umschließen. Um die Insignien der Monarchie während der Aufbahrung tragen zu können, ist ein besonders stabiler Deckel vonnöten.

Nach der Überführung des Leichnams von Elizabeth II. von Schottland nach London können die Bürger ab Mittwochabend in Westminister Hall von der Queen Abschied nehmen. Der aufgebahrte Sarg wurde einem Bericht zufolge bereits vor mehr als drei Jahrzehnten angefertigt und weist einige Besonderheiten auf: Der Sarg der Queen wurde nach Informationen der "Times" vor mindestens 32 Jahren aus englischer Eiche gefertigt. Dieses Holz wird mittlerweile immer seltener genutzt, die meisten Holzsärge sind aus amerikanischer Eiche.

Ausgekleidet ist der Sarg einer Tradition der Royals folgend mit Blei. Dies trägt dazu bei, den Leichnam nach seiner Beisetzung in einer Krypta länger zu erhalten, im Falle der Queen in der König-George VI.-Gedächtniskappelle innerhalb der St. Georgskapelle auf Schloss Windsor. Das Blei soll den Sarg luftdicht abschließen, sodass auch keine Feuchtigkeit eindringen kann. Allerdings macht das Metall den Sarg deutlich schwerer. Acht Sargträger werden für ihn benötigt. Auch der Sarg von Prinz Philip, dem im April 2021 verstorbenen Ehemann der Queen, hat solch eine Bleiauskleidung.

Bestatter der königlichen Familie ist die Londoner Firma Leverton & Sons, allerdings erst seit 1991. Der Sarg für die Queen war damals schon fertig und das Unternehmen weiß nach eigenen Angaben nicht, wer ihn gefertigt hat, wie die "Times" berichtete. Der Sarg hat einen extra stabilen Deckel, denn während der Aufbahrung und der Trauerfeier werden Königskrone, Zepter und Reichsapfel darauf liegen. Das Design für Messinggriffe des Sarges kommt laut "Times" eigens für königliche Särge von einer Firma in Birmingham. "Das ist nicht etwas, das man an einem Tag machen kann", betonte Andrew Leverton, der das beauftragte Bestattungsunternehmen leitet.

Queen wird neben Philip beerdigt

Die Öffentlichkeit bekam den Sarg der Queen zum ersten Mal am Sonntag zu sehen. Geschmückt war er mit der schottischen königlichen Standarte und einem Kranz aus weißem Heidekraut, Dahlien und Wicken aus den Gärten von Schloss Balmoral, in dem Elizabeth II. am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben war.

Am Sonntag wurde der Sarg über Nacht im Holyroodhouse-Palast in der schottischen Hauptstadt Edinburgh aufgebahrt, am Montag wurde er von einem verglasten Leichenwagen in einer Prozession mit König Charles III. und anderen Mitgliedern des Königshauses in die St. Giles-Kathedrale gebracht. Eine Maschine der Royal Air Force brachte den Sarg schließlich am Dienstag von Schottland nach London, wo er ab Mittwoch mehrere Tage lang feierlich in Westminister Hall aufgebahrt wird. Nach der Trauerfeier in der Londoner Westminister Abbey am Montag werden die sterblichen Überreste nach Windsor gebracht. In der dortigen Schlosskapelle wird der Sarg neben dem von Prinz Philip seinen Platz bekommen.