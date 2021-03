Die Queen scheint an ihrem Auftritt Freude gehabt zu haben.

Nach fast fünf Monaten in Corona-Isolation lässt sich Elizabeth II. wieder in der Öffentlichkeit blicken. Beim Besuch eines Militärgottesdienstes ist die Queen offensichtlich guter Laune. Gegenüber einem Offizier kann sie sich eine spöttische Bemerkung über Russland nicht verkneifen.

Königin Elizabeth II. hat am Mittwoch ihren ersten öffentlichen Auftritt seit fast fünf Monaten absolviert und dabei einen Witz über die frostigen Beziehungen Großbritanniens zu Russland gemacht. Sie sei "hocherfreut", wieder ihren Verpflichtungen nachzukommen, sagte die 94-jährige Monarchin, als sie überraschend das Air Forces Memorial in Runnymede, Surrey besuchte, um den 100. Geburtstag der Royal Australian Air Force zu würdigen. Die Queen, die bei ihrem Ausflug keine Maske trug, hält sich wegen der Corona-Pandemie seit Monaten auf Schloss Windsor und nicht im Buckingham Palace in London auf.

Bei einem Wortwechsel mit einem Offizier der Royal Australian Air Force fragte sie ihn, ob die Jets, mit denen er arbeite, "losgeschickt wurden, um die Russen zu jagen?" Daraufhin antwortete der Offizier: "Das ist richtig, Ma'am, es macht uns sehr viel Spaß." Die britische Luftwaffe hat in den vergangenen Monaten vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Moskau und London vermehrt russische Flugzeuge abgefangen, die sich dem britischen Luftraum näherten.

Der Ausflug der Königin war erst ihr vierter außerhalb der Palastmauern von Schloss Windsor seit dem ersten Corona-Lockdown Großbritanniens vor einem Jahr und der erste seit ihrem Besuch in Westminster Abbey im November. Elizabeth und ihr Ehemann Prinz Philip hatten sich zu Beginn der Pandemie in Isolation begeben.

Das Paar erhielt im Januar seine erste Dosis des Corona-Impfstoffs. Zur Verabreichung der zweiten Impfung machte der Buckingham Palace keine Angaben. Prinz Philip erholt sich derzeit von einem Eingriff am Herzen, er war vier Wochen im Krankenhaus, bevor er Mitte März entlassen werden konnte.