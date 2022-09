Mallorca - 24 Stunden Party. Das denkt sich wohl auch Ex-"Bachelor" Andrej Mangold, als er hier ins Club-Geschäft einsteigt. Doch nur wenig später gibt er seinen Traum wieder auf. Im Rahmen der neuen Investigativ-Reihe "Felix Hutt deckt auf" spürt RTL den Abgründen auf Mallorca nach.

Ende Mai erfüllt sich Ex-"Bachelor" Andrej Mangold einen lang gehegten Traum: Gemeinsam mit niederländischen Investoren eröffnet er auf Mallorca seinen eigenen Club. Er steckt viel Geld in die Location und ist vom Konzept seines "Hello the Club" überzeugt. Schließlich gibt er als Ziel sogar aus: "Wir wollen die Nummer eins auf Mallorca werden."

Von seinem Club auf Mallorca verabschiedete er sich alsbald wieder: Ex-"Bachelor" Andrej Mangold. (Foto: IMAGO/nicepix.world)

Doch nur wenig später ist der Traum ausgeträumt. Mitte August macht die Meldung die Runde, dass Mangold sich aus dem Projekt zurückgezogen hat. Aus persönlichen Gründen, wie es heißt. "Ich habe das Pensum unterschätzt und kann wegen diverser anderer Projekte einfach nicht genug Zeit aufbringen, um meinen Ansprüchen gerecht zu werden", erklärt der 35-Jährige etwa.

Oder gibt es womöglich auch noch andere Gründe? So wirft die Doku "Rauschgift, Rotlicht, Rocker - Der kriminelle Kampf um unsere Lieblingsinsel Mallorca", die im Rahmen der neuen Investigativ-Reihe "Felix Hutt deckt auf" am heutigen Abend um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird und jederzeit auch auf RTL+ abrufbar ist, unter anderem einen Blick auf die ominöse Türsteher-Szene in "Hello the Club".

Ein hoher Preis

Insgesamt ein Jahr lang seien Reporter Felix Hutt und sein Team auf Mallorca unterwegs gewesen, heißt es in der Ankündigung der Sendung. Die Journalisten hätten dabei die düsteren Machenschaften auf der Insel aufgedeckt, darunter Drogenhandel, Bandenkriege und Korruption.

Felix Hutt (M.) deckt Kriminalität auf Mallorca auf. (Foto: RTL)

So führen Hutt seine Recherchen nicht nur zum Ballermann, wo mallorquinische Clans mit aller Härte um die Vorherrschaft kämpfen. Auch im gefährlichen Slum-Viertel Son Banya, Mallorcas Drogenumschlagsplatz Nummer 1, sieht er sich um. Zudem geht der RTL-Reporter der Frage nach, wer Mallorcas Strandverkäufer wirklich sind. Handelt es sich um tragische Einzelschicksale oder steckt dahinter doch eine größere Organisation?

"Wir haben Zwangsprostituierte getroffen, verzweifelte Junkies und abgezockte Rocker. Wir haben den Paten von Mallorca konfrontiert und den Krieg um den Ballermann aufgedeckt. Sangria, Strände, Wandern und unbeschwerter Urlaub - für all das zahlen viele Menschen auf der Insel unbemerkt von den Touristen einen hohen Preis", sagt Hutt über die Ergebnisse seiner monatelangen Recherchen. Höchste Zeit, dass er sie mit den TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern teilt.