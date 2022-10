Daniel Radcliffe wurde mit zwölf Jahren das Gesicht des Zauberlehrlings Harry Potter und so zum Weltstar. Doch ist es erstrebenswert, als Kind schon so berühmt zu sein? Nein, sagt der heute 33-Jährige. Und eine Kollegin mit ähnlicher Erfahrung pflichtet ihm bei.

"Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe würde sich nach eigenen Worten unter keinen Umständen eine frühe Berühmtheit seiner Kinder wünschen. "Filmkulissen sind tolle Orte. Ich denke, dass sie oft wundervoll für Kinder sein können", sagte der bislang kinderlose Radcliffe, der als Zwölfjähriger mit seiner Rolle als Harry Potter zum Weltstar geworden war, dem US-Magazin "Newsweek". "Aber es ist die Sache mit der Berühmtheit, die man um jeden Preis verhindern sollte."

Zwischen 2001 und 2007 verkörperte Radcliffe den Zauberlehrling aus den Bestseller-Romanen J. K. Rowlings fünf Mal und wurde so zum Star seiner Generation - und versuchte sich anschließend mit anderen Rollen von seinem Kinderstar-Image zu lösen. An den Erfolg der Potter-Filme konnte er zwar nicht anknüpfen, Radcliffe blieb aber im Geschäft und blieb Gast auf den Leinwänden dieser Welt, zum Beispiel auch mal als Bösewicht in "Die Unfassbaren 2" an der Seite von Michael Caine.

"Denke nicht, dass Kinder Karrieren haben sollten"

Evan Rachel Wood, die neben Radcliffe in dem Biopic "Weird: The Al Yankovic Story" mitspielt und die mit ihrer Rolle in dem Film "Dreizehn" ebenfalls schon in ihren frühen Teenager-Jahren große Bekanntheit erlangte, stimmte ihrem britischen Kollegen zu. Das Schauspiel als Kunstform an sich habe ihr in ihrer Kindheit viel gebracht, erklärte die US-Schauspielerin.

"Es hat mir so viel über mich selbst beigebracht und über andere und über Empathie und Verbundenheit. Aber ich denke nicht, dass Kinder Karrieren haben sollten." In "Weird: The Al Yankovic Story" verkörpert Radcliffe den kalifornischen Musiker und Komiker "Weird Al" Yankovic, Wood schlüpfte in die Rolle der Sängerin Madonna. Das Biopic soll ab Anfang November beim Streaminganbieter The Roku Channel zu sehen sein.

Mehrere Schauspieler, die schon als Kinder Stars waren, hatten als Erwachsene Probleme - beispielsweise Macauly Caulkin, der als "Kevin - allein zu Haus" zehn Jahre vor Radcliffe riesige Berühmtheit erlangte und später mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen hatte.