Damit die Presse Anfang der 2000er nichts von der jungen Liebe zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck erfährt, hecken die Manager der Sängerin offenbar einen Plan aus. Dieser betrifft auch den ahnungslosen Ralph Fiennes. Der britische Schauspieler erzählt nun, wie er als Lockvogel diente.

Im vergangenen Juli haben Jennifer Lopez und Ben Affleck (auch Bennifer genannt) geschafft, was sie sich Anfang der 2000er-Jahre vorgenommen hatten, aber letztendlich nicht meistern konnten: Sie gingen den Bund der Ehe ein. 2001 hatten sich die Sängerin und der Hollywood-Star bei den Dreharbeiten zu "Gigli" kennen und lieben gelernt.

Einer, der maßgeblich daran beteiligt gewesen sein soll, dass die junge Liebe damals abseits des Medienrummels wachsen konnte, ist Ralph Fiennes. Wie der britische Schauspieler in der US-Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" erzählte, habe er unwissentlich die Rolle des Köders gespielt.

Lopez und Affleck seien bereits heimlich ein Paar gewesen, während sie und Fiennes für die RomCom "Manhattan Love Story" vor der Kamera standen. Um das Liebesleben der Latina habe es damals viele Spekulationen gegeben, schließlich steckte sie gerade mitten in der Scheidung von dem Tänzer Chris Judd.

Unwissentlicher Lockvogel

Eines Abends sei er eingeladen worden, mit Lopez, ihrem Manager und ihrem Agenten essen zu gehen, so Fiennes. Als er sich nach dem "schönen Abendessen" auf dem Parkplatz des Restaurants mit einem Wangenkuss von seinem Co-Star verabschiedet habe, "tauchte ein Paparazzi - nur einer - auf", erinnerte sich Fiennes.

Der Fotograf habe ein Foto ihrer Umarmung gemacht, "aber die Bilder entstanden aus einem Winkel, der es aussehen ließ, als ginge sie weg und ich liefe ihr hinterher". Am nächsten Tag habe die "New York Post" mit eben diesem Bild aufgemacht. "Es ist Ralph!", sei die Schlagzeile dazu gewesen. "Ich wurde hereingelegt", resümierte Fiennes schmunzelnd. Er wünsche Lopez und Affleck in ihrer Ehe aber "viel Glück".

Die erste Beziehung von Jennifer Lopez und Ben Affleck war 2004 nach zwei Jahren in die Brüche gegangen. Die Sängerin war dann von 2004 bis 2014 mit Marc Anthony, der Schauspieler von 2005 bis 2018 mit Jennifer Garner verheiratet. Anfang des Jahres fanden sie jedoch schließlich wieder zueinander und gaben sich im Sommer zunächst in Las Vegas das Jawort. Wenige Wochen später gab es eine weitere Hochzeitszeremonie in Georgia, bei der sie mit Freunden und Familie feierten.