Reiner Calmund hat es vorgemacht, nun hat auch Ralph Siegel mit über 70 Jahren noch mal seine Ernährung umgestellt, um Gewicht zu verlieren. Mit Erfolg, bringt der Komponist doch jetzt 25 Kilo weniger auf die Waage. Wie er das geschafft hat ...

Ralph Siegel hat sich viel vorgenommen, und ebenso viel bereits geschafft. Anlässlich eines neuen Musicals aus seiner Feder wollte der Komponist abnehmen, um bei der Premiere kommende Woche eine gute Figur zu machen. Nun wiegt er 25 Kilogramm weniger, und auch seine Frau ist ganz stolz auf diesen Erfolg.

Musikproduzent Ralph Siegel war hier noch deutlich fülliger. (Foto: Angelika Warmuth/dpa)

Erst Ende September feierte Siegel seinen 77. Geburtstag, doch nahm er sein Alter keineswegs als Ausrede für das deutliche Übergewicht, das er lange Zeit mit sich herumschleppte. Bei der Uraufführung seines neuen Stücks "'N bisschen Frieden" wird er jetzt also deutlich schlanker als zuletzt über den roten Teppich schreiten. An seiner Seite ist dann auch seine fast 40 Jahre jüngere Ehefrau Lara, die sich mit ihrem Mann über dessen Abnehmerfolg freut. "Ich bin sehr stolz auf Ralph, wie konsequent er abgenommen hat", wird sie von der "Bild"-Zeitung zitiert.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich der Vater von Giulia Siegel einer besonderen Diät unterzogen, wie er im "Bild"-Gespräch erklärt. Demnach ernährt er sich hauptsächlich von Feigen, Käse und Sushi. "Ich esse keine Kohlenhydrate mehr, trinke nur noch ganz wenig Alkohol. Nur nachts, wenn ich um ein Uhr aus dem Studio komme, gönne ich mir einen Whisky", heißt es dort.

Premiere in München

"'N bisschen Frieden" feiert am 20. Oktober in München Premiere. In dem Musical geht es um ein Liebespaar, das sich 1979 in der DDR kennenlernt und im Laufe von Jahrzehnten Grenzen überwinden muss. Benannt ist das Stück nach Siegels größtem Hit, dem Eurovision-Song-Contest-Sieger "Ein bisschen Frieden", der 1982 von Sängerin Nicole im britischen Harrogate präsentiert wurde.

Schon Reiner "Calli" Calmund hatte es vorgemacht und mit über 70 noch einmal seine Ernährung umgestellt. Allerdings unterzog er sich zusätzlich einer Magenverkleinerung. Sein Startgewicht lag bei 180 Kilogramm. "Jetzt wiege ich im Schnitt 90 bis 92 Kilo. Und ich hatte mal 180 Kilo. Das ist also die Hälfte", erzählte der 73-Jährige im März.