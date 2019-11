Der US-Rapper T.I. sorgt mit einem irritierenden Bekenntnis für mächtig viel Kritik: Offenbar um sicherzustellen, dass seine inzwischen 18 Jahre alte Tochter noch Jungfrau ist, geht T.I. seit dem 16. Geburtstag des Mädchens einmal im Jahr mit ihr zum Frauenarzt.

Rapper T.I. hat in einem Podcast ein etwas fragwürdiges Detail über sein Privatleben preisgegeben. Jedes Jahr gehe er mit seiner heute 18-jährigen Tochter zum Gynäkologen, damit dieser ihr Hymen untersuche und sicherstelle, dass es "noch intakt" ist, berichtet Buzzfeed. Offenbar will der Musiker so prüfen, ob seine Tochter noch Jungfrau ist.

In dem Podcast sagt T.I., er habe mit den gemeinsamen Arztbesuchen nach dem 16. Geburtstag seiner Tochter angefangen. Mit einem Post-it-Zettel an ihrer Tür habe er sie darauf hingewiesen. T.I. erwähnt in dem Gespräch auch, dass er von dem Arzt sehr wohl darüber informiert worden sei, dass das Hymen, also das Jungfernhäutchen, auch auf anderen Wegen als durch Sex verletzt werden könne.

Seine Tochter würde jedoch weder Fahrrad fahren, reiten noch einen anderen Sport treiben, sodass er dies ausschließen könne. Also habe er dem Arzt gesagt: "Prüfen Sie bitte einfach das Hymen und geben mir prompt meine Ergebnisse." Nach seiner Aussage sei ihr Jungfernhäutchen an ihrem 18. Geburtstag noch immer unverletzt gewesen.

Für seine Aussagen musste T.I. viel Kritik in den sozialen Medien einstecken. Nutzer werfen ihm vor, seine Tochter mit den Untersuchungen zu demütigen. Außerdem wird kritisiert, dass die Untersuchung des Hymens nichts darüber aussagen könne, ob seine Tochter bereits Sex gehabt hat.